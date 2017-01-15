Патрик Лайне посетил день рождения 8-летнего болельщика «Виннипега»

8-летний мальчик отправил финскому хоккеисту приглашение на вечеринку, его дядя сфотографировал приглашение и выложил в «Твиттер». Мать Лайне наткнулась на сообщения об этом в финских СМИ и связалась с семьей мальчика по электронной почте.



Лайне вручил 8-летнему мальчику свитер и подписанную фотографию.