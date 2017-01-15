Патрик Лайне посетил день рождения 8-летнего болельщика «Виннипега»
Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне по приглашению посетил вечеринку в честь дня рождения молодого болельщика «Джетс», информирует CBC.
8-летний мальчик отправил финскому хоккеисту приглашение на вечеринку, его дядя сфотографировал приглашение и выложил в «Твиттер». Мать Лайне наткнулась на сообщения об этом в финских СМИ и связалась с семьей мальчика по электронной почте.
Лайне вручил 8-летнему мальчику свитер и подписанную фотографию.
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