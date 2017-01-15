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15 января 2017, 15:42 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Патрик Лайне посетил день рождения 8-летнего болельщика «Виннипега»

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне по приглашению посетил вечеринку в честь дня рождения молодого болельщика «Джетс», информирует CBC.

8-летний мальчик отправил финскому хоккеисту приглашение на вечеринку, его дядя сфотографировал приглашение и выложил в «Твиттер». Мать Лайне наткнулась на сообщения об этом в финских СМИ и связалась с семьей мальчика по электронной почте.

Лайне вручил 8-летнему мальчику свитер и подписанную фотографию.

Виннипег Джетс
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