Малкин, Макдэвид и ещё 8 лучших игроков первой половины сезона

Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

Бытует поверье, что у игроков, ярко дебютировавших в прошлом чемпионате, на следующий год настаёт синдром второго сезона. Так вот, эта история не про Макдэвида. Молодой канадец сейчас лидирует в таблице бомбардиров лиги: 50 очков по системе «гол+пас» — это очень серьёзный показатель, в духе Александра Овечкина образца прошлых сезонов. Подобное выступление Коннора могло состояться и в прошлом сезоне, не травмируйся он в ноябре 2015 года. Макдэвид в свои 19 абсолютно заслуженно попал в список игроков, которые сыграют в Матче звёзд, и даже сам Малкин с ним хочет сделать селфи.

Сидни Кросби («Питтсбург»)

После первой половины «регулярки» капитан «Питтсбурга» и сборной Канады лидирует по количеству заброшенных шайб в лиге. Совершенно по праву форвард, хорошо проявивший себя на Кубке мира, вошёл в тройку игроков, которые, по мнению североамериканских экспертов и журналистов, претендуют на «Харт Трофи» — звание самого ценного игрока сезона. К тому же, если брать статистику за прошлый календарный год, Сидни стал самым результативным игроком НХЛ — на его счету ровно 100 очков. Одноклубники отмечают, что лидер команды после той критики, которая раздавалась в его адрес по ходу прошлого сезона, исправился и стал лучше играть, но сам Кросби скромно говорит, что он просто делает свою работу.





Евгений Малкин («Питтсбург»)

Партнёр Кросби и альтернативный капитан «Питтсбурга», может быть, и не забивает столько, сколько канадец. Зато Малкин, которому по ходу прошлого розыгрыша Кубка Стэнли от прессы доставалось будь здоров, сумел это преодолеть. На текущий момент уроженец Магнитогорска помимо того, что является претендентом на «Харт Трофи» по итогам первой половины сезона, ещё и один из лучших ассистентов «регулярки». Особенно Евгений прибавил в последнее время, набрав 12 очков в предыдущих 10 играх. Безусловно, этого оказалось более чем достаточно для того, чтобы Малкин оказался в числе пяти россиян, которым доведётся сыграть в Матче звёзд.



Брент Бёрнс («Сан-Хосе»)

Канадец в этом сезоне выделяется не только своей густой бородой (разве что Джо Торнтон в этом плане может с ним посоперничать), но и своей игрой. Брент отлично показывает свои атакующие навыки, с которыми, впрочем, у него всегда был порядок. По итогам первой половины регулярного чемпионата Бёрнс — главный претендент на «Норрис Трофи», ежегодно вручаемый лучшему защитнику сезона. Впрочем, для брутального канадца наверняка не это будет главной целью сезона, ведь в прошлом сезоне его «Сан-Хосе» был в шаге от Кубка Стэнли, и в этом году «акулы» преисполнены желания взять не покорившийся тогда рубеж.

Эрик Стаал («Миннесота»)

«Уайлд» сейчас проводят великолепный сезон, располагаясь на первой строчке в Западной конференции, а лидерами этой команды являются прекрасно играющий вратарь Деван Дубник и её лучший на данный момент бомбардир Эрик Стаал. В ноябре «Миннесоте» удалась впечатляющая победная серия из 12 матчей подряд, в 11 из которых Эрик отмечался результативными действиями. Это позволило ему стать в середине месяца третьей звездой недели. Также форвард стал первым игроком с драфта 2003 года, который набрал 800 очков за карьеру. А там уже и до овечкинской тысячи недалеко.



Джефф Картер («Лос-Анджелес»)

На данный момент «короли» находятся на восьмой строчке на Западе. Во многом команда Дэррила Саттера находится в зоне плей-офф благодаря стараниям двух людей: Джеффа Картера, который сейчас проводит потрясающий с точки зрения бомбардира сезон, и Анже Копитара, который является лучшим ассистентом в составе «Лос-Анджелеса» и часто помогает Джеффу забивать. Если дела у клуба с тихоокеанского побережья пойдут и дальше таким образом, то он попадёт в розыгрыш Кубка стэнли, то можно будет с уверенностью сказать, что-то была заслуга канадца. Пока что Картер проводит один из самых результативных сезонов в своей карьере, и болельщикам «Кингз» остаётся только надеяться, что он не сбавит оборотов.





Сергей Бобровский («Коламбус»)

«Блю Джекетс» сейчас на первом месте в сводной турнирной таблице НХЛ, и во многой причиной этого является игра Сергея Бобровского, который в этом сезоне является человеком, на которого возлагаются надежды болельщиков тех команд, за которую он выступал. Так было со сборной России на Кубке мира, так происходит и сейчас в «Коламбусе». Воспитанник новокузнецкого хоккея сейчас лучший во всей лиге по количеству одержанных побед — 26 в проведённых им сорока матчах. Чем не главный претендент на «Везина Трофи», который, кстати, в коллекции Бобровского уже есть?

Деван Дубник («Миннесота»)

Поспорить с Бобровским способен канадский голкипер «Уайлд» Деван Дубник, который также, как и Сергей, тащит свою команду на лидирующих позициях в лиге. Среди голкиперов, сыгравших большое количество матчей в этом сезоне, у него лучший коэффициент надёжности — он отразил 94% нанесённых по его воротам бросков. Главный тренер «Миннесоты» Брюс Будро даже признался, что ещё никогда в его команде не было такого вратаря, как Дубник. По ходу этого сезона он сумел установить клубный рекорд для вратарей, выиграв девять матчей подряд в декабре. Является одним из претендентов на «Харт Трофи» по итогам половины регулярного чемпионата.

Остон Мэттьюс («Торонто»)

Дебют молодого американца в НХЛ, пожалуй, надолго остается в памяти болельщиков и специалистов. В первом матче сезона Остон забросил четыре шайбы в ворота «Оттавы». Тот стартовый выстрел не стал единственным, и он продолжил стабильно набирать в среднем по очку за матч за «Мэйпл Ливз». Лучший новичок декабря по совместительству является главным претендентом на «Колдер Трофи». Кроме того, Мэттьюс был одним из лидеров североамериканской «молодёжки» на Кубке мира.

Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

Второй по результативности россиянин по результативности после Евгения Малкина сейчас входит в пятёрку лучших бомбардиров НХЛ. Как и в прошлых сезонах, уроженец Ярославля является одним из лидером своего клуба, а в этом году ему доверили право носить нашивку с литерой «А». Помимо того, что Владимир в третий раз за четыре года сыграет в Матче звёзд, его имя называют в списке претендентов на звание самого ценного игрока первой части сезона. Если Тарасенко продолжит так забивать, то он в состоянии побить личный рекорд по очкам и провести свой самый результативный сезон в НХЛ.