На счету российского хоккеиста гол и пас. Его команда одержала победу со счётом 6:5.



Форвард «Шарлотт» Сергей Толчинский набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Кливлендом» (5:3) и был признан первой его звездой. Форвард «Чекерс» Валентин Зыков отметился в этом матче двумя голевыми передачами.