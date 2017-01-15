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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28431395/
15 января 2017, 12:06 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Бабенко — третья звезда матча WHL, Толчинский — первая звезда матча АХЛ

Нападающий команды WHL Lethbridge Hurricanes Егор Бабенко стал третьей звездой матча регулярного чемпионата WHL c Edmonton Oil Kings.

На счету российского хоккеиста гол и пас. Его команда одержала победу со счётом 6:5.

Форвард «Шарлотт» Сергей Толчинский набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Кливлендом» (5:3) и был признан первой его звездой. Форвард «Чекерс» Валентин Зыков отметился в этом матче двумя голевыми передачами.
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