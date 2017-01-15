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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28431109/
15 января 2017, 11:30 | Хоккей: НХЛ | «Прессбол»

WHL. «Калгари Хитмен» уступил «Принс-Джорджу», Еременко сделал 3 голевые передачи

В рамках регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги «Калгари Хитмен» оказался слабее «Принс-Джорджа» — 4:5.

«Принс-Джордж» — «Калгари Хитмен» — 5:4 (2:1, 0:2, 3:1)

Белорусский защитник «Калгари Хитмен» Владислав Еременко трижды ассистировал партнерам по команде и отметился коэффициентом полезности «+3».

В 31 матче текущего сезона на счету уроженца Витебска 11 (4+7) очков и коэффициент полезности «0».

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