«Питтсбург» Малкина уступил «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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«Аризона Койотс» — «Анахайм Дакс» — 0:3.

Бывший голкипер «Кингз» и «Мэйпл Лифс» Джонатан Бернье записал на свой счет первый «сухарь» в составе «уток», совершив в игре с «койотами» 26 «спасений».

Победным же для гостей стал гол защитника Хампуса Линдхольма, забитый уже на 6-й минуте.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 15, 15.01.2017, 5:00 4:5 Даллас Старз Миннесота Уайлд

«Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» — 4:5.

Кошмаром стало для «Далласа» начало встречи, когда за неполные 13 минут в их воротах побывали четыре безответные шайбы.

Хозяева льда к середине третьего периода огромными усилиями сумели счет сравнять, но.

гол Джейсона Цукера, получившийся из простого рикошета, на 54-й минуте все же принес победу «дикарям».

«Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:4.

Трижды в этой встрече хозяева льды выступали в роли догоняющих, но после гола российского защитника Алексея Емелина в середине третьего периода «добили» гостей еще двумя быстрыми шайбами.

Емелин отличился на 51-й минуте, через 36 секунд Макс Пачьоретти уже впервые в матче вывел «Монреаль» вперед, а еще через 26 секунд Пол Байрон упрочил лидерство команды.

Чуть больше минуты в середине третьего периода потребовалось «канадцам» для того, чтобы перевернуть встречу с ног на голову!

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 15, 15.01.2017, 3:00 2:4 Оттава Сенаторз Торонто Мэйпл Ливз

«Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:4.

Голкипер Кертис Макелинни с победы дебютировал в составе «Кленовых листьев», отразив в канадском дерби 35 бросков «сенаторов».

«Приятно прийти в новую команду, причем сделать это, так сказать, с правильной ноги», — заявил после встречи ее главный герой.

Двумя голами в составе «Торонто» в этой встрече отметился форвард Назем Кадри.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 15, 15.01.2017, 3:00 6:3 Детройт Ред Уингз Питтсбург Пингвинз

«Детройт Ред Уингз» — «Питтсбург Пингвинз» — 6:3.

Первые два периода начинались с голов гостей, и после шайбы Евгения Малкина (18-й в этом сезоне) «пингвины» вели со счетом 2:0.

Но «Детройт» до конца второго периода счет сравнял (3:3), а в заключительной 20-минутке снова выстрелил тремя голами, на этот раз безответными.

Автором победной шайбы стал Андреас Атанасью, сотворивший настоящий хоккейный шедевр.

Он подхватил шайбу за своими воротами, прошел всю площадку, обыграв уже в чужой зоне нескольких соперников и отправив снаряд под перекладину.

«Ай-ай-ай! Вот это гол! Это гол в стиле Дацюка!» — комментатор встречи, работающий на матчах «Детройта» знает, с каким хоккеистом в этой команде нужно сравнивать все шедевры.

«Красные крылья» прервали трехматчевые серии: свою проигрышную и победную «Питтсбурга».

В составе гостей по одному результативному очку в матче набрали Малкин и Сидни Кросби. Форварды имеют уже по 46 баллов в сезоне и продолжают погоню за занимающим первую строчку в таблице бомбардиров лиги Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона» (50 очков).

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 15, 15.01.2017, 3:00 4:3 Флорида Пантерз Коламбус Блю Джэкетс

«Флорида Пантерз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3.

Лидеры Восточной конференции после 16-матчевой победной серии проиграли в четвертом матче из шести.

Победный гол в ворота, которые на этот раз защищал не Сергей Бобровский, а Йонас Корписало, забросил 44-летний ветеран «пантер» Яромир Ягр, оформивший свой 8-й гол в сезоне.

Помог в этом легендарному чеху Винс Трочек, ранее забросивший третью шайбу хозяев льда броском с отрицательного угла.

Всего же в 10 последних встречах 23-летний форвард, призванный на матч Всех Звезд НХЛ, записал на свой счет 6 голов и 7 результативных передач.

«Нравится мне этот парень, — сказал о своем партнере Ягр. — Маленький, но удаленький. И он заслуживает всего того, что получает — он настоящий трудяга».

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 15, 15.01.2017, 4:00 7:4 Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Айлендерс

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 7:4.

Гости вели в счете 3:1 в начале второго периода, но до второго перерыва пропустили три шайбы. Дубль Джона Тавареса помог «островитянам» сравнять счет в третьей 20-минутке, но до финальной сирены в их ворота влетело еще три шайбы.

Героем матча в составе «ураганов» стал 22-летний новичок команды Брок Макгинн, забивший первый гол команды в игре, а потом отметившийся и тремя результативными передачами на партнеров.

В предыдущем матче молодой нападающий отметился дублем, и эти шесть очков — ровно столько же, сколько он набрал в предыдущих своих 24 встречах в сезоне. «Я особо не стремился менять свою игру, несмотря на то, что в начале сезона с бомбардирской статистикой как-то не шло. Сейчас вот поперло, и надеюсь, что это продолжится», — рассказал Макгинн.

Встреча стала уникальной тем, что в ней ни один из игроков так и не побывал на скамье штрафников.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 15, 14.01.2017, 23:00 2:3 Колорадо Эвеланш Нэшвилл Предаторз

«Колорадо Эвеланш» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:3.

Хозяева площадки вели со счетом 2:0, но уступили, пропустив две из трех шайб в третьем периоде. Но началось все для «хищников» во втором периоде с гола Коди Маклеода, до этого 10 сезонов отыгравшего в составе «лавин».

Форвард сменил команду только в пятницу — и уже в субботу стал автором гола в ворота своего бывшего клуба, ставшего переломным в игре.

«Это были сумасшедшие часы, — признался 32-летний игрок. — Я дома готовился к гостевому матчу, встретил здесь свою новую команду… Я рад тому, что этот матч завершен, и готов к новым».

«После его гола наши болельщики устроили ему овацию, и Коди это заслужил всем своим вкладом в историю нашей команды, — признал тренер “Колорадо” Джаред Беднар. — Он отличный товарищ по команде, душа-парень».

Российский голкипер «Эвеланш» Семен Варламов сделал в матче 26 сэйвов, а его одноклубник центрфорвард Михаил Григоренко отметился результативной передачей.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 15, 14.01.2017, 21:00 6:3 Бостон Брюинз Филадельфия Флайерз

«Бостон Брюинз» — «Филадельфия Флайерз» — 6:3.

Эта встреча стала бенефисом форварда хозяев льда Брэда Маршана, проводившего свой 500-й матч в НХЛ.

По такому случаю он отметился пятью набранными очками — забросил две шайбы, а также сделав три результативные передачи.

Один из голов форварда «мишек» состоялся уже в пустые ворота, а вот первая его шайба в матче была забита в меньшинстве, когда «летчики» потеряли ее на чужой синей линии. Маршан стремительно убежал в отрыв, но защитник Иван Проворов сумел его настичь и даже помешал бросить, но дезориентированный вратарь «Филадельфии» Михал Нойвирт пропустил снаряд в «домик».

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 15, 15.01.2017, 6:00 2:1 Б Эдмонтон Ойлерз Калгари Флэймз

«Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз» — 2:1 Б.

Первой звездой матча признан голкипер «нефтяников» Кэм Тальбо, в игровое время отразивший 22 броска соперников, а в послематчевой серии — два буллита. Этого оказалось достаточно, поскольку его партнеры Леон Драйзайтль и Марк Летестю свои броски выполнили безупречно.

«Сан-Хосе Шаркс» — «Сент-Луис Блюз» — 0:4.

«Сухой» матч на своей счет записал запасной голкипер «блюзменов» Картер Хаттон, совершивший 23 сэйва. На счету россиянина Владимира Тарасенко голевая передача.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Виннипег Джетс» — 3:2 ОТ.

Победным в этом матче для «королей» стал бросок Джефф Картер, забросившего в овертайме свою 23-ю шайбу в сезоне, а лучшим игроком встречи был признан отдавший ему голевую передачу Анже Копитар.