Владимир Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Сан-Хосе» в матче чемпионата НХЛ
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Встреча, прошедшая в субботу в
В других матчах «Лос-Анджелес Кингз» в овертайме одолел «Виннипег Джетс» со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0), а «Эдмонтон Ойлерз» в серии послематчевых буллитов переиграл «Калгари Флеймз» — 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).
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