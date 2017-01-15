Владимир Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Сан-Хосе» в матче чемпионата НХЛ

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Встреча, прошедшая в субботу в Сан-Хосе, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) в пользу гостей. Российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко отметился на 50-й минуте голевой передачей на Йори Лехтеря, также у гостей шайбы забросили Колтон Парайко (26), Дэвид Перрон (31) и Александр Стин (55).

В других матчах «Лос-Анджелес Кингз» в овертайме одолел «Виннипег Джетс» со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0), а «Эдмонтон Ойлерз» в серии послематчевых буллитов переиграл «Калгари Флеймз» — 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).