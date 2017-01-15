Два очка Емелина помогли «Монреалю» обыграть «Рейнджерс» в матче чемпионата НХЛ

Встреча, прошедшая в Монреале в субботу, завершилась со счетом 5:4 (0:1, 2:2, 3:1) в пользу хозяев. Емелин отличился сам на 51-й минуте матча, а также отдал результативную передачу на Пола Байрона на 52-й. Также в составе «канадцев» шайбы забросили Алекс Гальченюк (24), Брайан Флинн (28) и Макс Пачиоретти (52). Гости ответили точными бросками Брэндона Пирри (13), Рика Нэша (27), которому ассистировал Павел Бучневич, Джей Ти Миллера (32) и Дерека Степана (55).

В другом матче дня Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой за «Питтсбург Пингвинз», но его команда уступила «Детройт Ред Уингз» со счетом 3:6 (1:0, 2:3, 0:3).

Результаты других матчей НХЛ:

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 7:4,

«Оттава Сенаторс» — «Торонто Мейпл Лифс» — 2:4,

«Флорида Пантерз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3,

«Аризона Койотис» — «Анахайм Дакс» — 0:3,

«Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» — 4:5.