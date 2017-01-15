«Филадельфия» проиграла «Бостону», Проворов набрал одно очко

Встреча, прошедшая в субботу в Бостоне, завершилась со счетом 6:3 (1:1, 4:2, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе «Брюинз» дубль сделал Брэд Маршанд (8-я и 60-я минуты), который также отдал три результативных передачи, по разу отличились Давид Крейчи (23), Тори Круг (27), Патрис Бержерон (34) и Здено Хара (36). У «Флайерз» отличились Пьер-Эдуард Бельмар (3), которому ассистировал россиянин Иван Проворов, Брэйден Шенн (29) и Уэйн Симмондс (40).

В следующем матче «Бостон» 16 января примет «Нью-Йорке Айлендерс», «Филадельфия» 15 января сыграет в гостях с «Вашингтоном».