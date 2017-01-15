Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28429457/
15 января 2017, 2:20 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Филадельфия» проиграла «Бостону», Проворов набрал одно очко

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт. «Филадельфия Флайерз» в гостях уступила «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в субботу в Бостоне, завершилась со счетом 6:3 (1:1, 4:2, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе «Брюинз» дубль сделал Брэд Маршанд (8-я и 60-я минуты), который также отдал три результативных передачи, по разу отличились Давид Крейчи (23), Тори Круг (27), Патрис Бержерон (34) и Здено Хара (36). У «Флайерз» отличились Пьер-Эдуард Бельмар (3), которому ассистировал россиянин Иван Проворов, Брэйден Шенн (29) и Уэйн Симмондс (40).

В следующем матче «Бостон» 16 января примет «Нью-Йорке Айлендерс», «Филадельфия» 15 января сыграет в гостях с «Вашингтоном».

14.01.2017 21:00 Регулярный чемпионат TD Garden
Бостон Брюинз 6:3 Филадельфия Флайерз
(1:1, 4:2, 1:0)
Главные тренеры
Клод Жюльен Дэйв Хэкстол
Вратари
Туукка Раск Михал Нойвирт 58:20 (М. Нойвирт 59:06)
1-й период
Пьер-Эдуард Белльмар (И. Проворов, К. Ванде Вельде) 02:05
06:33 Давид Пастрняк
07:48 Брэд Маршан
Брэндон Мэннинг 13:09
16:29 Давид Пастрняк
Майкл Дель Зотто 16:29
2-й период
Клод Жиру 21:47
22:00 Давид Крейчи (О. Чарник)
26:00 Тори Краг (Б. Маршан, Д. Пастрняк)
28:11 Брэндон Карло
Брэйден Шенн (М. Штрайт, К. Жиру) 28:16
Якуб Ворачек 28:28
33:04 Патрис Бержерон (Б. Маршан, Т. Краг)
35:18 Здено Хара (Б. Маршан, Д. Пастрняк)
38:25 Давид Пастрняк
39:36 Здено Хара
Уэйн Симмондс (Я. Ворачек, К. Жиру) 39:56
3-й период
Радко Гудас 48:55
Шон Кутюрье 49:31
59:06 п.в. Брэд Маршан
Статистика
10 Штрафное время 15
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Б. Маршан (Бостон Брюинз), Д. Крейчи (Бостон Брюинз), П. Бержерон (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Филадельфия Флайерз
Новости Матчи Состав Статистика
Бостон Брюинз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной