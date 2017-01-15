«Филадельфия» проиграла «Бостону», Проворов набрал одно очко
МОСКВА, 14 янв —
Р-Спорт. «Филадельфия Флайерз» в гостях уступила «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу в Бостоне, завершилась со счетом 6:3 (1:1, 4:2, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе «Брюинз» дубль сделал Брэд Маршанд (8-я и 60-я минуты), который также отдал три результативных передачи, по разу отличились Давид Крейчи (23), Тори Круг (27), Патрис Бержерон (34) и Здено Хара (36). У «Флайерз» отличились
В следующем матче «Бостон» 16 января примет «Нью-Йорке Айлендерс», «Филадельфия» 15 января сыграет в гостях с «Вашингтоном».
|14.01.2017 21:00
|Регулярный чемпионат
|TD Garden
|Бостон Брюинз
|6:3
|Филадельфия Флайерз
|(1:1, 4:2, 1:0)
Главные тренеры
|Клод Жюльен
|Дэйв Хэкстол
Вратари
|Туукка Раск
|Михал Нойвирт 58:20 (М. Нойвирт 59:06)
|1-й период
|Пьер-Эдуард Белльмар (И. Проворов, К. Ванде Вельде)
|02:05
|06:33
|Давид Пастрняк
|07:48
|Брэд Маршан
|Брэндон Мэннинг
|13:09
|16:29
|Давид Пастрняк
|Майкл Дель Зотто
|16:29
|2-й период
|Клод Жиру
|21:47
|22:00
|Давид Крейчи (О. Чарник)
|26:00
|Тори Краг (Б. Маршан, Д. Пастрняк)
|28:11
|Брэндон Карло
|Брэйден Шенн (М. Штрайт, К. Жиру)
|28:16
|Якуб Ворачек
|28:28
|33:04
|Патрис Бержерон (Б. Маршан, Т. Краг)
|35:18
|Здено Хара (Б. Маршан, Д. Пастрняк)
|38:25
|Давид Пастрняк
|39:36
|Здено Хара
|Уэйн Симмондс (Я. Ворачек, К. Жиру)
|39:56
|3-й период
|Радко Гудас
|48:55
|Шон Кутюрье
|49:31
|59:06
|п.в.
|Брэд Маршан
Статистика
|10
|Штрафное время
|15
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|2
Лучшие игроки
|Б. Маршан (Бостон Брюинз), Д. Крейчи (Бостон Брюинз), П. Бержерон (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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