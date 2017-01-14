Смит: Панарин избежал «синдрома второго сезона», хоккеист «Чикаго» играет отлично

«Чикаго» 29 декабря объявил о продлении контракта с Панариным до конца сезона-2018/19. Ранее сообщалось, что по новому двухлетнему соглашению Панарин заработает 12 миллионов долларов.

«Вопрос с продлением контракта Панарина было не так просто решить, учитывая ограниченное место под потолком зарплат. Мы рады, что смогли договориться, сейчас “Чикаго” предложил Панарину все деньги, которые мог предложить, а через два года будет видно. Очевидно, что Артемий избежал “синдрома второго сезона”, он справился с давлением и отлично проводит этот год, их тройка с Артемом Анисимовым и Патриком Кейном находится в прекрасной форме. Мы в “Чикаго” обожаем нашего “булочника” (прозвище Панарина)», — сказал Смит.

Панарин, лучший новичок сезона-2015/16 в НХЛ, набрал 42 очка (17 шайб и 25 результативных передач) в 45 матчах текущего чемпионата.