Смит: Панарин избежал «синдрома второго сезона», хоккеист «Чикаго» играет отлично
Российскому нападающему «Чикаго» Артемию Панарину удалось избежать «синдрома второго сезона», он отлично проводит регулярный чемпионат-2016/17 в Национальной хоккейной лиге, заявил агентству «Р-Спорт» директор по развитию игроков клуба,
экс-главный тренер петербургского СКА Барри Смит.
«Чикаго» 29 декабря объявил о продлении контракта с Панариным до конца сезона-2018/19. Ранее сообщалось, что по новому двухлетнему соглашению Панарин заработает 12 миллионов долларов.
«Вопрос с продлением контракта Панарина было не так просто решить, учитывая ограниченное место под потолком зарплат. Мы рады, что смогли договориться, сейчас “Чикаго” предложил Панарину все деньги, которые мог предложить, а через два года будет видно. Очевидно, что Артемий избежал “синдрома второго сезона”, он справился с давлением и отлично проводит этот год, их тройка с Артемом Анисимовым и Патриком Кейном находится в прекрасной форме. Мы в “Чикаго” обожаем нашего “булочника” (прозвище Панарина)», — сказал Смит.
Панарин, лучший новичок сезона-2015/16 в НХЛ, набрал 42 очка (17 шайб и 25 результативных передач) в 45 матчах текущего чемпионата.
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