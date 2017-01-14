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14 января 2017, 14:13 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

НХЛ: Торторелла — главный претендент на приз лучшему тренеру сезона

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на приз лучшему тренеру («Джек Адамс Эворд») по итогам половины сезона.

В голосовании участвовали 12 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5−4−3−2−1).

Лидирует главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла (60 очков, все 12 первых мест), второе место у Брюса Будро («Миннесота», 40), третье — у Майка Бэбкока («Торонто», 17).

Также в топ-5 вошли Тодд Маклеллан («Эдмонтон», 16) и Ален Виньо («Рейнджерс», 15).

Коламбус Блю Джэкетс
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