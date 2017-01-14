«Вашингтон» собирает скальпы лидеров НХЛ

КОМБИНАЦИЯ

Палат, Филппула и Друэн начертили так начертили, хоть так отдав некую дань Мартену Сен-Луи, чей номер перед матчем с «Коламбусом» был выведен из обращения.

Вся карьера расплакавшегося на церемонии Сен-Луи — пример редкого трудолюбия. Ему пришлось пробиваться с самых низов и очень долго колотиться головой в стену — никто не видел малыша с ростом в 173 сантиметра в НХЛ, пока он не попал в «Тампу» к только возглавившему ее на данный момент главному тренеру «Джекетс» Джону Торторелле. У которого и сейчас есть в составе такой вот «мышонок» Кэм Эткинсон. Расчувствовавшийся Сен-Луи в своей речи назвал Марка-Андре Бержерона Марком-Андре Флери, что позабавило Стивена Стэмкоса и Тортореллу.

Тортс, к слову, на церемонии назвал Мартена «той еще болью в заднице». Донельзя упертым игроком, у которого всегда были вопросы. Но не будь у него этих черт — никогда бы он не добрался до НХЛ и уже тем более не набрал бы 1000 очков и не выиграл Кубок Стэнли. Вместе как раз с Тортореллой.

Заряженная «Тампа» очень мощно провела первый период, но добилась преимущества всего в один гол — Корписало творил чудеса очень в духе Бобровского. А потом уже «Джекетс» прибрали к рукам инициативу и добились своего, забив два гола с пятака после добиваний. Это прямо бич «Молний», из-за которого страдают и результаты, и вратари. В частности — Василевский, проведший очень хороший матч.

СЛОВА

Главного тренера «Оттавы» Ги Буше тут спросили про систему игры «Торонто», на что он ответил: «По большому счету “Лифс” применяют форчек в пять игроков». Конечно, ему могло слегка померещиться — все-таки именно он в свое время выводил из себя тренеров соперника, играя по системе «1−3−1», где форчек был исключительно ситуативным. И применявшимся редко. Но доля правды в его словах есть: Бэбкок действительно использует молодость и скорость состава на полную катушку. Нюландер именно так и открыл счет: поддушили «Рейнджерс», обычно выходящих из зоны защиты без видимых проблем.

Вскоре ван Римсдайк красиво разобрался с Лундквистом в большинстве, а там уже форчек ушел в небытие — игра по счету тоже имеет право на жизнь.

Но все равно видеть, как «Торонто» перекрывает выходы из зоны защиты, как бежит в форчек втроем, и это не сразу после потери, как этих трех всегда готов поддержать четвертый — впечатляет. И агрессия Бэбкока приносит плоды: во-первых, «Листья» за 40 матчей забили 48 голов в первых периодах, столько же, сколько за весь прошлый сезон; во-вторых, они всего в двух очках от «Оттавы», идущей третьей в Атлантическом дивизионе. И менеджмент все никак не может определиться: то ли продать ветеранов, то ли прикупить, чтобы усилиться. Потому что никто не рассчитывал, что Майк так быстро сможет поставить команду на рельсы плей-офф. Забавный факт: впервые в 100-летней истории клуба «Торонто» одержал победу в пятницу 13-го. Вот она — дьявольская сущность Бэбкока.

«Рейнджерс» проиграли, но есть у них повод и для радости — Павел Бучневич наконец-то вернулся в состав, пропустив аж два месяца. И сразу же отметился передачей, продлив результативную серию — пусть и с перерывом — до пяти матчей. Были у него хорошие моменты, но, видимо, припас голы на следующие игры.

СОРЕВНОВАНИЕ

Забавное соревнование устроили игроки «Торонто» Лео Комаров и Мэтт Мартин. Как ни странно, победил второй, значительно менее техничный.

РАЗГРОМ

Удивительно, конечно, как может меняться «Вашингтон» в зависимости от вызова. Хотя бы на примере теперь уже 8-матчевой победной серии. «Оттава» «Кэпиталз», грубо говоря, не возбуждала. Итог: две игры с «Сенс», в которых столичные выглядели аморфной командой. С «Торонто» была та же история, пока «Лифс» не повели 4:2. Тут уже пришлось поднапрячься, и «Листьев» разделали красивым камбэком. Но были в серии и соперники, которым стоило что-то доказывать. И это еще мягко сказано. «Коламбус», «Монреаль», «Питтсбург» и вот «Чикаго». Всех их буквально разнесли. И «Блэкхокс» — самым жестким и даже жестоким образом.

«Ястребы» смогли поднять голову только после первого периода, когда счет уже был 3:0, и «Вашингтон» мог, в принципе, заказывать пиво. Но не стал этого делать, а продолжал держать темп. Итог: Джоэл Кенневилл потерпел самое болезненное поражение в регулярных чемпионатах за время работы в «Чикаго». Сухой разгром в 6 шайб — такого с «Блэкхокс» не случалось с 2006 года, когда они буквально обитали на дне.

«Кэпс» как были, так и остались одним из главных претендентов на Кубок Стэнли. Но вот этой серией показали, насколько все-таки серьезны их притязания. От трех не то что топовых — главных соперников по Востоку не оставили камня на камне. Лидера лиги — «Коламбус» — размазали. Да еще и грохнули единственную команду-династию современной эры. Впечатляет. И этот контраст с другими матчами очень навязчиво говорит об энергосберегающем режиме, применяемом Барри Тротцем со старта чемпионата. Что бы там ни говорили игроки, утверждающие, что ничего такого нет и в помине.

ОБМЕН

«Колорадо» наконец-то начал грядущую распродажу, за которой будет интересно понаблюдать. Потому что, по данным ESPN, руководство «Эвеланш» приняло решение о перезагрузке клуба. Смешно, конечно, «Лавины» и загрузиться не успели, а уже перезагружаются. В чем, по большому счету, виноват Патрик Руа, по приходу творивший чудеса на голой мотивации, что повлияло на стратегию.

Сразу несколько команд могут неплохо усилиться: в относительной безопасности лишь Нэтан Маккиннон и Микко Рантанен. Всех остальных готовы обменять хоть сегодня. Если, конечно, получат надлежащую компенсацию. Потому что спешить некуда. Игроков с истекающими контрактами — Игинлу, Тютина и Митчелла — естественно, попытаются сплавить до дедлайна. Остальных можно придержать, потому что соглашения это позволяют. Если отдать за бесценок такие лакомые куски, как Дюшен, Ландескуг, Джонсон и Бэрри — это будет стоить Джо Сакику работы.

Сакик стартовал с обмена Коди Маклауда, ветерана, отдавшего команде 10 лет. Ничего особо удивительного, в последнее время он редко попадал в состав. А «Нэшвиллу», который все обвиняют в «мягкости», как раз такой боевитый игрок и не помешал бы. Взамен «Колорадо» получил Феликса Жирара, перспективы которого сомнительны. Да еще и будет выплачивать Маклауду 40 процентов зарплаты. Но зато таким образом СуперДжо избавился от части наследия Руа. Узкоспециализированного хоккеиста, который в хоккей играть умеет очень плохо.

ОТДЫХ

Впервые в сезоне в матче с «Аризоной» соперник снял вратаря. Ничего, конечно, сильно удивительного в этом нет: «Койоты» среди трех худших команд регулярки. Но стоило бы отметить, что они отдыхали целых шесть дней. И выглядели значительно более свежими и бодрыми, чем «Виннипег», хотя и пропустили первыми. Просто перебегали и сделали счет из 0:1 — 4:1 за какие-то 11 минут. Причем к Хеллибаку, снятому после трех пропущенных голов, претензий быть не может: «2 в 1», «4 в 2» и два подправления с пятака. Попробуй отрази. Но каков все-таки Перлини: сделал хет-трик за фарм-клуб, поднялся и отметил все это дело дублем. Красавчик. Интересный растет игрок.

Где-то, кстати, в январе многие клубы из числа главных претендентов на Кубок Стэнли переходят на режим «без тренировок» как раз ради этой вот свежести, чтобы к плей-офф подойти в нормальном состоянии. Когда она есть — «пинг-понг» на льду уступает место хоккею.