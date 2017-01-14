«Вашингтон» собирает скальпы лидеров НХЛ
«СЭ» — о главных событиях игрового дня НХЛ.
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КОМБИНАЦИЯ
Палат, Филппула и Друэн начертили так начертили, хоть так отдав некую дань Мартену
Вся карьера расплакавшегося на церемонии
Тортс, к слову, на церемонии назвал Мартена «той еще болью в заднице». Донельзя упертым игроком, у которого всегда были вопросы. Но не будь у него этих черт — никогда бы он не добрался до НХЛ и уже тем более не набрал бы 1000 очков и не выиграл Кубок Стэнли. Вместе как раз с Тортореллой.
Заряженная «Тампа» очень мощно провела первый период, но добилась преимущества всего в один гол — Корписало творил чудеса очень в духе Бобровского. А потом уже «Джекетс» прибрали к рукам инициативу и добились своего, забив два гола с пятака после добиваний. Это прямо бич «Молний»,
СЛОВА
Главного тренера «Оттавы» Ги Буше тут спросили про систему игры «Торонто», на что он ответил: «По большому счету “Лифс” применяют форчек в пять игроков». Конечно, ему могло слегка померещиться —
Вскоре ван Римсдайк красиво разобрался с Лундквистом в большинстве, а там уже форчек ушел в небытие — игра по счету тоже имеет право на жизнь.
Но все равно видеть, как «Торонто» перекрывает выходы из зоны защиты, как бежит в форчек втроем, и это не сразу после потери, как этих трех всегда готов поддержать четвертый — впечатляет. И агрессия Бэбкока приносит плоды:
«Рейнджерс» проиграли, но есть у них повод и для радости — Павел Бучневич
СОРЕВНОВАНИЕ
Забавное соревнование устроили игроки «Торонто» Лео Комаров и Мэтт Мартин. Как ни странно, победил второй, значительно менее техничный.
РАЗГРОМ
Удивительно, конечно, как может меняться «Вашингтон» в зависимости от вызова. Хотя бы на примере теперь уже 8-матчевой победной серии. «Оттава» «Кэпиталз», грубо говоря, не возбуждала. Итог: две игры с «Сенс», в которых столичные выглядели аморфной командой. С «Торонто» была та же история, пока «Лифс» не повели 4:2. Тут уже пришлось поднапрячься, и «Листьев» разделали красивым камбэком. Но были в серии и соперники, которым стоило
«Ястребы» смогли поднять голову только после первого периода, когда счет уже был 3:0, и «Вашингтон» мог, в принципе, заказывать пиво. Но не стал этого делать, а продолжал держать темп. Итог: Джоэл Кенневилл потерпел самое болезненное поражение в регулярных чемпионатах за время работы в «Чикаго». Сухой разгром в 6 шайб — такого с «Блэкхокс» не случалось с 2006 года, когда они буквально обитали на дне.
«Кэпс» как были, так и остались одним из главных претендентов на Кубок Стэнли. Но вот этой серией показали, насколько
ОБМЕН
«Колорадо»
Сразу несколько команд могут неплохо усилиться: в относительной безопасности лишь Нэтан Маккиннон и Микко Рантанен. Всех остальных готовы обменять хоть сегодня. Если, конечно, получат надлежащую компенсацию. Потому что спешить некуда. Игроков с истекающими контрактами — Игинлу, Тютина и Митчелла — естественно, попытаются сплавить до дедлайна. Остальных можно придержать, потому что соглашения это позволяют. Если отдать за бесценок такие лакомые куски, как Дюшен, Ландескуг, Джонсон и Бэрри — это будет стоить Джо Сакику работы.
Сакик стартовал с обмена Коди Маклауда, ветерана, отдавшего команде 10 лет. Ничего особо удивительного, в последнее время он редко попадал в состав. А «Нэшвиллу», который все обвиняют в «мягкости», как раз такой боевитый игрок и не помешал бы. Взамен «Колорадо» получил Феликса Жирара, перспективы которого сомнительны. Да еще и будет выплачивать Маклауду 40 процентов зарплаты. Но зато таким образом СуперДжо избавился от части наследия Руа. Узкоспециализированного хоккеиста, который в хоккей играть умеет очень плохо.
ОТДЫХ
Впервые в сезоне в матче с «Аризоной» соперник снял вратаря. Ничего, конечно, сильно удивительного в этом нет: «Койоты» среди трех худших команд регулярки. Но стоило бы отметить, что они отдыхали целых шесть дней. И выглядели значительно более свежими и бодрыми, чем «Виннипег», хотя и пропустили первыми. Просто перебегали и сделали счет из 0:1 — 4:1 за
После поражения «Джетс» устроили собрание, держав раздевалку закрытой намного дольше положенного. Молодцы, но
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