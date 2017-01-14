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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28425108/
14 января 2017, 12:09 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Майк Бэбкок: Поставил Хаймэна в тройку Мэттьюса, вспомнив слова Дацюка

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок признался, что поставил Зака Хаймэна в тройку Остона Мэттьюса, помня слова российского форварда Павла Дацюка, с которым вместе работали в «Детройте».

В текущем сезоне Зак набрал 18 (5+13) очков, а Остон — 36 (21+15).

— Павел Дацюк всегда мне говорил, что одной шайбы на троих мало, — цитирует пресс-служба НХЛ Бэбкока. — Кто-то должен отбирать ее у соперника. Ему нравилось, когда кто-то отбирает ее для него. Я хочу, чтобы так было в случае с Остоном. Ему нужна шайба и нам надо сделать так, чтобы ему кто-то ее доставлял.

Я видел, что Хаймэн делал для Ларкина в команде университета Мичигана. Сейчас он так играет для Мэттьюса. Когда в команде есть такой хоккеист, как Остон, надо только доставить ему шайбу. Он выдающийся мастер.

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