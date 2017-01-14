Майк Бэбкок: Поставил Хаймэна в тройку Мэттьюса, вспомнив слова Дацюка
Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок признался, что поставил Зака Хаймэна в тройку Остона Мэттьюса, помня слова российского форварда Павла Дацюка, с которым вместе работали в «Детройте».
В текущем сезоне Зак набрал 18 (5+13) очков, а Остон — 36 (21+15).
— Павел Дацюк всегда мне говорил, что одной шайбы на троих мало, — цитирует
Я видел, что Хаймэн делал для Ларкина в команде университета Мичигана. Сейчас он так играет для Мэттьюса. Когда в команде есть такой хоккеист, как Остон, надо только доставить ему шайбу. Он выдающийся мастер.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter