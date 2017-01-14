Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28425029/
14 января 2017, 12:03 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Филадельфия» выставила форварда Гордона на драфт отказов

«Филадельфия Флайерз» выставила нападающего Бойда Гордона на драфт отказов, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Если в течение суток ни один клуб Национальной хоккейной лиги не проявит интерес к 33-летнему хоккеисту, он будет переведён в АХЛ.

В текущем регулярном чемпионате Гордон набрал 1 (1+0) очко в 13 матчах сезона при полезности «-5». Зарплата игрока составляет около $ 950 тыс.

Филадельфия Флайерз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России