«Филадельфия» выставила форварда Гордона на драфт отказов

Если в течение суток ни один клуб Национальной хоккейной лиги не проявит интерес к 33-летнему хоккеисту, он будет переведён в АХЛ.



В текущем регулярном чемпионате Гордон набрал 1 (1+0) очко в 13 матчах сезона при полезности «-5». Зарплата игрока составляет около $ 950 тыс.



