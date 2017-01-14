«Филадельфия» выставила форварда Гордона на драфт отказов
«Филадельфия Флайерз» выставила нападающего Бойда Гордона на драфт отказов, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Если в течение суток ни один клуб Национальной хоккейной лиги не проявит интерес к 33-летнему хоккеисту, он будет переведён в АХЛ.
В текущем регулярном чемпионате Гордон набрал 1 (1+0) очко в 13 матчах сезона при полезности «-5». Зарплата игрока составляет около $ 950 тыс.
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