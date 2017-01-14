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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28424768/
14 января 2017, 11:43 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Барри Троц: Сила «Вашингтона» в том, что канат тянут все четыре звена

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц прокомментировал успешное продолжение победной серии своей команды в матче с «Чикаго».

— Я сравниваю командную работу с перетягиванием каната. Сегодня у нас его тянули все четыре звена, все забрасывали шайбы. И в этом наша сила.

Сейчас у нас будет непростой календарь игр, и нам нужно распределять нагрузку так, чтобы не все ложилось на плечи наших лидеров, — заявил Троц.

Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги разгромили «Чикаго».

Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Никлас Бекстрем, Бретт Коннолли, Том Уилсон и Ти Джей Оши, а Джей Бигл отметился дублем.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 15 января в 21:30 (мск) примет «Филадельфию», а «Чикаго» 16 января в 04:00 (мск) дома сыграет с «Миннесотой».

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