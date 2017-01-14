Ли из «Магнитки» установил рекорд по передачам среди защитников за «регулярку»
Защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли установил новый рекорд КХЛ по передачам среди защитников за регулярный чемпионат.
13 января в матче с московским «Спартаком» (6:3) Ли трижды ассистировал своим партнёрам по команде, после этой встречи на его счету стало 40 результативных передач.
Прошлое лучшее достижение принадлежало самому Ли, который в сезоне-2014/15 ассистировал своим одноклубникам 37 раз.
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