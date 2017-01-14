«Нью-Джерси» обыграл «Калгари», прервав серию из четырёх поражений
«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Обе свои шайбы «дьяволы» забросили в первом периоде. На 7-й минуте отличился Кайл Палмьери, а на 19-й — Тейлор Холл. Шон Монахан на 35-й минуте забил гол в ответ за «Калгари». Эта шайба оказалась последней в матче.
Эта победа позволила «Нью-Джерси» прервать серию из четырёх поражений.
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