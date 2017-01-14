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14 января 2017, 10:53 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Коламбус» без Бобровского обыграл «Тампу» с Василевским

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча прошла на «Амали-Арене» в Тампа-Бэй и закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Джонатан Друен на 17-й минуте вывел «Тампу» вперёд, на 37-й минуте Джош Андерсон счёт сравнял, а победу «Блю Джекетс» принесли голы Ника Фолиньо (45-я минута) и Буна Дженнера (59) в третьем периоде.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский участия в матче не принимал. Его соотечественник и коллега по амплуа из «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отразил 28 бросков по своим воротам. Другие российские легионеры «Лайтнинг» Никита Кучеров, Владислав Наместников и Никита Нестеров результативными действиями не отметились.

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