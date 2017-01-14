«Айлендерс» обыграли «Флориду», Таварес оформил хет-трик и набрал 501-е очко в НХЛ

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Таварес отличился на 4-й, 48-й и 59-й минутах матча. Также в составе «Айлендерс» голы забили Джейсон Чимера (3) и Ник Ледди (37). У «Флориды» шайбы забросили Винсент Трочек (10) и Райлли Смит (42). После игры Таварес был признан первой звездой встречи.

26-летний капитан «Айлендерс» набрал 499-е, 500-е и 501-е результативные баллы в 550-м матче регулярных чемпионатов. Шестой хет-трик в карьере позволил ему стать 451-м игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать не менее 500 очков в регулярных чемпионатах. Теперь в его активе 221 заброшенная шайба и 280 результативных передач в 550 регулярных матчах.

Таварес стал 10-м игроком в истории «Айлендерс», набравшим 500 и более очков в регулярных чемпионатах. Больше всех в истории клуба набрал легендарный канадец Брайан Тротье, на счету которого 1353 балла (500+853) в 1123 встречах. Кроме того, в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ Таварес сравнялся с известным в прошлом советским и российским хоккеистом Валерием Каменским, на счету которого также 501 (200+301) результативный балл в 637 матчах. Среди канадских игроков Таварес стал 306-м, набравшим 500 и более очков.

«Айлендерс» прервали серию из трех поражений и сумели подняться на предпоследнее, 15-е место в Восточном дивизионе, набрав 40 очков в 40 матчах. «Флорида» идет на 11-й строчке, имея в активе 46 очков после 44 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Айлендерс» в гостях сыграют против «Каролины», в тот же день «Флорида» дома встретится с «Коламбусом».