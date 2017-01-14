«Айлендерс» обыграли «Флориду», Таварес оформил хет-трик и набрал 501-е очко в НХЛ
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Клуб «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях обыграл «Флориду» со счетом 5:2 благодаря
хет-трику капитана Джона Тавареса, преодолевшего отметку в 500 набранных очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Таварес отличился на 4-й, 48-й и 59-й минутах матча. Также в составе «Айлендерс» голы забили Джейсон Чимера (3) и Ник Ледди (37). У «Флориды» шайбы забросили Винсент Трочек (10) и Райлли Смит (42). После игры Таварес был признан первой звездой встречи.
26-летний капитан «Айлендерс» набрал 499-е, 500-е и 501-е результативные баллы в 550-м матче регулярных чемпионатов. Шестой
Таварес стал 10-м игроком в истории «Айлендерс», набравшим 500 и более очков в регулярных чемпионатах. Больше всех в истории клуба набрал легендарный канадец Брайан Тротье, на счету которого 1353 балла (500+853) в 1123 встречах. Кроме того, в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ Таварес сравнялся с известным в прошлом советским и российским хоккеистом Валерием Каменским, на счету которого также 501 (200+301) результативный балл в 637 матчах. Среди канадских игроков Таварес стал 306-м, набравшим 500 и более очков.
«Айлендерс» прервали серию из трех поражений и сумели подняться на предпоследнее, 15-е место в Восточном дивизионе, набрав 40 очков в 40 матчах. «Флорида» идет на 11-й строчке, имея в активе 46 очков после 44 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Айлендерс» в гостях сыграют против «Каролины», в тот же день «Флорида» дома встретится с «Коламбусом».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter