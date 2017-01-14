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14 января 2017, 10:35 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Чикаго» в матче НХЛ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. «Вашингтон» крупно победил «Чикаго» со счетом 6:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отдал результативную передачу, которая стала для него 15-й в сезоне.

Вашингтон одержал восьмую победу подряд и поднялся на первое место в Восточной конференции набрав 61 очко в 42 матчах. Увеличить
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В составе «Вашингтона» голы забили Джей Бигл (7-я и 59-я минуты), Никлас Бэкстрем (7), Бретт Коннолли (18), Том Уилсон (38) и Ти Джей Оши (49).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился одной результативной передачей, а также нанес два броска по воротам «Чикаго» за 16 минут и 9 секунд на площадке. Теперь на счету 31-летнего россиянина, который два дня назад преодолел отметку в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах, 36 результативных баллов (21+15) в 42 матчах текущего сезона. Другие российские легионеры «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не смогли набрать баллы за результативность.

Также не отличились и россияне, выступающие в «Чикаго». Артемий Панарин провел на льду 18 минут 57 секунд (один бросок, «-1»), а Артем Анисимов сыграл в матче 18 минут и 18 секунд (три броска, один заблокированный бросок).

«Вашингтон» одержал восьмую победу подряд и поднялся на первое место в Восточной конференции, набрав 61 очко в 42 матчах. «Чикаго» идет на первой строчке в турнирной таблице на Западе, имея в активе 59 очков после 45 игр. В следующем матче 15 января «Вашингтон» дома сыграет против «Филадельфии», в тот же день «Чикаго» на своей площадке встретится с «Миннесотой».

В параллельном матче «Каролина» дома обыграла «Баффало» со счетом 5:2.

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Новости НХЛ

Овечкин обходит Ягра по средней результативности в НХЛ

Овечкин обходит Ягра по средней результативности в НХЛ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, в ночь на четверг набравший тысячное очко в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), по средней результативности обходит нападающего «Флориды» Яромира Ягра, второго бомбардира в истории лиги и лучшего среди действующих хоккеистов.
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14 января

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