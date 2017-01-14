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14 января 2017, 10:44 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Каролина» обыграла «Баффало», Скиннер и Макгинн оформили по дублю

«Каролина Харрикейнз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ принимал на своём льду «Баффало Сэйбрз».

Встреча прошла на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и закончилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе «Каролины» по дублю оформили Джефф Скиннер (22-я и 23-я минуты) и Брок Макгинн (27, 48), ещё один гол на счету Виктора Раска (45). За «Баффало» отличились Уильям Кэррир (5) и Брайан Джионта (32).

Благодаря этой победе «Каролина» продлила свою победную серию до трёх матчей.

Каролина Харрикейнз
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Шайба Кучерова принесла «Тампа-Бэй» победу над «Баффало» в матче НХЛ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Клуб «Тампа-Бэй» победил «Баффало» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские легионеры хозяев Никита Кучеров, Владислав Наместников и Никита Нестеров отметились набранными очками.
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