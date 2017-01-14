«Каролина» обыграла «Баффало», Скиннер и Макгинн оформили по дублю

Встреча прошла на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и закончилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.



В составе «Каролины» по дублю оформили Джефф Скиннер (22-я и 23-я минуты) и Брок Макгинн (27, 48), ещё один гол на счету Виктора Раска (45). За «Баффало» отличились Уильям Кэррир (5) и Брайан Джионта (32).



Благодаря этой победе «Каролина» продлила свою победную серию до трёх матчей.