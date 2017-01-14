«Рейнджерс» проиграли «Торонто», Бучневич отметился голевым пасом

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич вернётся в состав команды в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», но не сыграет с «Монераль Канадиенс», поскольку матч состоится уже на следующий день после игры с «Торонто». Об этом сообщил главный тренер команды Ален Виньо.