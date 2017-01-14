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14 января 2017, 10:34 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Рейнджерс» проиграли «Торонто», Бучневич отметился голевым пасом

«Торонто Мэйпл Лифс» добился победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Вильям Нюландер (5-я минута), Джеймс ван Римсдайк (18), Коннор Браун (35) и Коннор Кэррик (54). За проигравших голы забили Крис Крайдер (30) и Джей Ти Миллер (59). Российский нападающий «рейнджеров» Павел Бучневич отметился одной голевой передачей.

Нападающий «Торонто» Никита Сошников провёл на льду 11 минут, защитник Никита Зайцев — 24 минуты.

Нью-Йорк Рейнджерс
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Торонто Мэйпл Ливз
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Новости НХЛ

Бучневич вернётся в состав «Рейнджерс» в матче с «Торонто»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич вернётся в состав команды в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», но не сыграет с «Монераль Канадиенс», поскольку матч состоится уже на следующий день после игры с «Торонто». Об этом сообщил главный тренер команды Ален Виньо.
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