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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28424036/
14 января 2017, 10:22 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй» вывел из обращения номер бывшего капитана Сен-Луи

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» вывел из обращения игровой номер бывшего капитана команды канадца Мартена Сен-Луи. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Канадец становился обладателем Кубка Стэнли в составе клуба а также выигрывал Кубок мира и Олимпийские игры. Увеличить
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Канадский нападающий выступал за «Тампу» под 26-м номером. Торжественная церемония прошла перед домашней встречей регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

Сен-Луи не попал на драфт новичков в 1997 году и подписал контракт с клубом «Кливленд», который выступал Международной хоккейной лиге (прообраз ныне существующей Американской хоккейной лиги). В 56 играх за «Кливленд» 23-летний Сен-Луи набрал 50 очков по системе «гол+пас» и в феврале 1998 года подписал контракт с клубом НХЛ «Калгари».

В НХЛ канадец выступал за «Калгари» (1998−2000), «Тампу» (2000−2014) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2014−2015). Всего в составе «Лайтнинг» Сен-Луи провел 13 сезонов. В общей сложности за все клубы Сен-Луи сыграл 1134 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1033 (391+642) очка по системе «гол+пас». В активе канадца также 107 игр и 90 (42+48) очков в розыгрышах Кубка Стэнли. Во время локаута 2004 года хоккеист выступал за швейцарскую «Лозанну», сыграв 23 матча и набрав 25 очков (9+16).

В составе «Тампы» Сен-Луи стал обладателем Кубка Стэнли в 2004 году, а по итогам регулярного чемпионата сезона-2003/04 завоевал «Арт Росс Трофи» (приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков в регулярном сезоне — 94 (38+56)), «Харт Трофи» (награда хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате) и «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди игроков лиги).

В составе сборной Канады Сен-Луи становился обладателем Кубка мира 2004 года и чемпионом Олимпийских игр в Сочи. В почетный «Тройной золотой клуб», куда входят хоккеисты, победившие на Олимпиаде, чемпионате мира и завоевавшие Кубок Стэнли, канадец не сумел попасть. Дважды в составе своей сборной Сен-Луи в финалах чемпионатов мира проигрывал команде России (2008, 2009).

Тампа-Бэй Лайтнинг
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