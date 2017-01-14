Защитник «Сан-Хосе» Демело пропустит два месяца из-за перелома запястья
Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дилан Демело пропустит два месяца
из-за травмы, сообщается на официальном сайте клуба.
Демело сломал запястье в матче с «Эдмонтон Ойлерз» и успешно перенёс операцию на руке. Восстановление займёт около восьми недель.
В текущем сезоне 23-летний защитник провёл 14 матчей регулярного чемпионата, набрав 4 (1+3) очка при нулевом показателе полезности.
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