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14 января 2017, 0:47 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Защитник «Сан-Хосе» Демело пропустит два месяца из-за перелома запястья

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дилан Демело пропустит два месяца из-за травмы, сообщается на официальном сайте клуба.

Демело сломал запястье в матче с «Эдмонтон Ойлерз» и успешно перенёс операцию на руке. Восстановление займёт около восьми недель.

В текущем сезоне 23-летний защитник провёл 14 матчей регулярного чемпионата, набрав 4 (1+3) очка при нулевом показателе полезности.

Сан-Хосе Шаркс
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