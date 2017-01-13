«Колорадо» обменял нападающего Маклеода в «Нэшвилл»
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Коди Маклеод перешёл в «Нэшвилл Предаторз» в обмен на форварда Феликса Джирарда. На официальном сайте «Колорадо» сообщается, что Джирард будет отправлен в
фарм-клуб.
32-летний Маклеод провёл в текущем сезоне 28 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и заработал 52 штрафных минуты. Он провёл в «Колорадо» всю карьеру, за 10 сезонов набрав 117 (66+51) очков в 659 матчах.
22-летний Джирард в этом сезоне выступал в АХЛ, где набрал 8 (3+5) очков в 35 матчах.
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