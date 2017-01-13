Овечкин обходит Ягра по средней результативности в НХЛ
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, в ночь на четверг набравший тысячное очко в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), по средней результативности обходит нападающего «Флориды» Яромира Ягра, второго бомбардира в истории лиги и лучшего среди действующих хоккеистов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Средняя результативность Овечкина — 1,14 очка за игру, Ягра — 1,13 очка. Для сравнения, лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки набирал в среднем 1,92 очка за игру. По этому показателю Овечкин занимает 19-е место в истории лиги, Ягр — 20-е (если брать в расчет игроков, проведших более 100 матчей в регулярных чемпионатах).
Если предположить, что карьера 31-летнего Овечкина получится столь же длительной, как у чеха, которому через месяц исполнится 45 лет, то россиянин наберет порядка 2250 очков. Разумеется, при условии, что капитан «Вашингтона» обойдется без травм, продолжит набирать очки в том же темпе, а лига избежит локаутов. Однако и этого не хватит, чтобы догнать Гретцки, у которого 2857 очков (894 шайбы + 1963 передачи). А вот по количеству заброшенных шайб Овечкин в случае долголетия вполне может обойти «Великого».
Лучшим из действующих игроков по средней результативности является 29-летний Сидни Кросби («Питтсбург», 1,32 — 983 очка в 742 играх), на втором месте — 30-летний Евгений Малкин («Питтсбург», 1,18 — 805 очков в 685 играх), Овечкин — третий. Кросби и Овечкин дебютировали в лиге в сезоне-2005/06, Малкин начал играть в НХЛ годом позже.
Форвард «Вашингтона» достиг отметки в 1000 очков в 880-й игре в карьере. Только 23 игрока в истории НХЛ набрали тысячу очков за меньшее количество игр, причем последним из них был как раз Ягр (763 матча, середина сезона-2000/01). Рекорд по этому показателю принадлежит Гретцки (424 матча, сезон-1984/85), второй показатель — у Марио Лемье (513 матчей, сезон-1991/92), третий — у Майка Босси (656 матчей, сезон-1985/86).
Россиянин стал 17-м игроком в истории НХЛ, набравшим тысячу очков в составе одной команды. Также он стал 16-м игроком в истории НХЛ, кто забивал не менее 20 голов в каждом из первых 12 сезонов.
Следующий «тысячник» — Хенрик Седин
В ближайшее время еще один игрок должен набрать тысячное очко в регулярных чемпионатах НХЛ — это форвард «Ванкувера» Хенрик Седин. Сейчас на счету 36-летнего шведа 997 очков (231+766) в 1210 матчах. Еще есть несколько игроков, которые на днях перешагнут рубеж в 500 набранных очков — чешский нападающий «Бостона» Давид Крейчи (30 лет, 499 очков), и канадский форвард «Айлендерс» Джон Таварес (26 лет, 498 очков).
Что касается российских хоккеистов, то нападающему «Питтсбурга» Евгению Малкину осталось сделать семь передач, чтобы достичь отметки в 500 «ассистов». Матч против «Лос- Анджелеса» (1:5) в ночь на пятницу стал 300-м для нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко. Две игры до этой отметки осталось провести форварду Александру Бурмистрову. В начале января его с драфта отказов забрала «Аризона», но дебют за новый клуб откладывается
Федоров остается лучшим среди россиян
Овечкин стал пятым российским хоккеистом, набравшим 1000 очков в регулярных чемпионатах. Ранее этого результата добились Сергей Федоров, Алексей Ковалев, Александр Могильный и Павел Дацюк.
В североамериканском хоккее не принято складывать очки, набранные в регулярном чемпионате и
Овечкин уже в этом сезоне может обойти Могильного: отставание в регулярных чемпионатах составляет 31 очко, а в
По средней результативности среди россиян за всю историю лиги лидируют Малкин (1,32), Овечкин (1,18). На третьем месте Павел Буре (1,11), четвертый — Могильный (1,04), пятый — Илья Ковальчук (1,00). Федоров лишь восьмой в этом списке (0,94). Также стоит отметить показатели молодых форвардов — Артемия Панарина (0,96), Владимира Тарасенко (0,84) и Никиты Кучерова (0,77).
Если взять суммарную результативность в «регулярке» и
Что касается средней результативности за всю историю лиги, то вне конкуренции Гретцки (1,92), следом идут Лемье (1,88), Босси (1,50) и Бобби Орр (1,39). Кросби (1,34) занимает в этом списке шестое место.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter