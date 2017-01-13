Малкин, Ковальчук и другие, кто может набрать 1000 очков в НХЛ

Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»)

Игры: 684.

Очки: 804.

Необходимо сезонов до 1000: 3−4.



На сегодня из россиян именно Евгений Малкин наиболее близок к достижению Овечкина. Во-первых, по результативности уроженец Магнитогорска ничуть не уступает Александру, набирая в среднем за игру на 0,04 очка больше. Во-вторых, Малкин младше Овечкина на год, а потому он наверняка задержится в НХЛ дольше капитана «Вашингтона». В-третьих, у Малкина никогда не было и нет проблем с партнёрами: Кросби, Хёрнквист, Кессел, Хагелин, Кунитц — вот список хоккеистов, с кем он теоретически может появляться на льду при различных игровых моделях. «Кэпиталз», например, похвастать обилием игроков такого класса не может. Единственное, что может помешать Малкину, — травмы. Свой последний полноценный сезон Евгений проводил ещё пять лет назад и с тех пор постоянно пропускает от 12 до 39 матчей в игровой год. Тьфу-тьфу, но в этом году травмы Малкина не мучают, а потому при удачном раскладе через 3−4 сезона мы получим ещё одного российского игрока с 1000 очков.

Илья Ковальчук (СКА)

Игры: 816.

Очки: 816.

Необходимо сезонов до 1000: 3−4.



Ковальчук в этом списке далеко не случайно. Теоретически Илья ещё может вернуться в НХЛ и по прошествии нескольких сезонов достичь отметки в 1000 очков. Да, вероятность возвращения мала, учитывая то, что Ковальчуку уже 33 и его манера игры вряд ли позволит ему стабильно штамповать очки в условные 40 лет, как это делает Ягр. Но тем не менее, если Илья вернётся и сохранит свою стабильность в плане набора очков за игру, то вполне сможет «пробить» 1000 ещё до полного заката своей карьеры. Да, к моменту своей 800-й игры Овечкин имел примерно на 100 очков больше, однако кто сказал, что Илье не подвластны вершины Александра?

Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»)

Игры: 300.

Очки: 252.

Необходимо очков до 1000: 7−8.



Тарасенко прогрессирует с каждым сезоном, и почти нет сомнений, что этот сезон станет самым результативным в его карьере: на данный момент до личного рекорда ему не хватает всего 31 очка, а ведь впереди ещё половина сезона. Да, результативность Владимира далеко не такая впечатляющая, как у Овечкина, который в свои первые пять сезонов в НХЛ 4 раза переваливал отметку в 100 очков, однако игрок «Сент-Луиса» возьмет своё стабильностью. Всё-таки Тарасенко — игрок не такого явного разрушительного плана, об этом говорит хотя бы его соотношение очков, которые поровну поделились между голами и передачами. Тарасенко не создан для того, чтобы набирать за сезон 100 с лишним, он создан для того, чтобы раз за разом стабильно выдавать свои 75−80. Пока травмы обходят Владимира стороной, но в обозримом будущем Тарасенко ждёт не менее сложное испытание: Кен Хичкок по окончании сезона покинет «Сент-Луис», и, как Владимир сработается с Майком Йео, естественно, не может сказать никто.