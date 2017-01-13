Малкин, Ковальчук и другие, кто может набрать 1000 очков в НХЛ
В матче с «Питтсбургом» Александр Овечкин преодолел рубеж в 1000 очков за карьеру в НХЛ. Разбираемся, кому из россиян это по плечу.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»)
Игры: 684.
Очки: 804.
Необходимо сезонов до 1000: 3−4.
На сегодня из россиян именно Евгений Малкин наиболее близок к достижению Овечкина.
Илья Ковальчук (СКА)
Игры: 816.
Очки: 816.
Необходимо сезонов до 1000: 3−4.
Ковальчук в этом списке далеко не случайно. Теоретически Илья ещё может вернуться в НХЛ и по прошествии нескольких сезонов достичь отметки в 1000 очков. Да, вероятность возвращения мала, учитывая то, что Ковальчуку уже 33 и его манера игры вряд ли позволит ему стабильно штамповать очки в условные 40 лет, как это делает Ягр. Но тем не менее, если Илья вернётся и сохранит свою стабильность в плане набора очков за игру, то вполне сможет «пробить» 1000 ещё до полного заката своей карьеры. Да, к моменту своей 800-й игры Овечкин имел примерно на 100 очков больше, однако кто сказал, что Илье не подвластны вершины Александра?
Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»)
Игры: 300.
Очки: 252.
Необходимо очков до 1000: 7−8.
Тарасенко прогрессирует с каждым сезоном, и почти нет сомнений, что этот сезон станет самым результативным в его карьере: на данный момент до личного рекорда ему не хватает всего 31 очка, а ведь впереди ещё половина сезона. Да, результативность Владимира далеко не такая впечатляющая, как у Овечкина, который в свои первые пять сезонов в НХЛ 4 раза переваливал отметку в 100 очков, однако игрок «Сент-Луиса» возьмет своё стабильностью.
Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»)
Игры: 220.
Очки: 151.
Необходимо сезонов до 1000: 10−11.
Эксперимент Барри Тротца с Овечкиным и Кузнецовым в одном звене провалился, сковывая игру обоих форвардов, однако после перестановок дела у наших ребят пошли лучше. Впрочем, Кузнецов пока напоминает лишь бледную тень самого себя образца прошлого сезона: солидные 77 очков (даже больше, чем у самого Овечкина) прошлого сезона в этом пока не подтверждаются и к середине «регулярки» центр «Вашингтона» с трудом набрал лишь треть тех баллов. Впрочем, Кузнецову в том году только 25, ему ещё играть и играть, и наверняка через 3−4 года именно челябинец выйдет на ведущие роли в стане «столичных». А там уже сплоховать нельзя!
Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
Игры: 246.
Очки:188.
Необходимо сезонов до 1000: 9−10.
После феерии Кучерова на ЮЧМ в 2011 году его уже было списали со счетов после невзрачного выступления за «молодёжку» в 2012-м, однако сейчас тот турнир уже мало кто вспомнит. Кучеров обратил на себя внимание уже после первого сезона в НХЛ, где с трудом выгрызал каждое из своих 18 очков. Зато на следующий год произошёл настоящий рассвет. Звено Палат — Джонсон — Кучеров набрали в сезоне-2014/15 200 очков на троих, а Кучеров и вовсе поделил лидерство в лиге по показателю полезности — к концу того сезона Никита имел феноменальные «+38». Своих травм у Кучерова нет, а вот очередное повреждение Стивена Стэмкоса играет нашему форварду только на руку. В центр к Палату и Кучерову встал Наместников, и дела у Никиты пошли ещё лучше. Почти наверняка к концу «регулярки» он уже установит личный рекорд результативности и перевалит за 70 очков, а если «Тампа» ещё и попадёт в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter