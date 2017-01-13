Тарасенко не нанёс ни одного броска по воротам во втором матче подряд

Это произошло во втором матче подряд. Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ российский форвард провёл 3 игры без бросков.



Примечательно, что в прошлых двух сезонах на счету Тарасенко по одной подобной игре, а всего в карьере это третий случай, когда Тарасенко дважды подряд не угрожал воротам соперника.