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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28414227/
13 января 2017, 12:04 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Тарасенко не нанёс ни одного броска по воротам во втором матче подряд

Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не нанёс ни одного броска в створ ворот в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (1:5).

Это произошло во втором матче подряд. Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ российский форвард провёл 3 игры без бросков.

Примечательно, что в прошлых двух сезонах на счету Тарасенко по одной подобной игре, а всего в карьере это третий случай, когда Тарасенко дважды подряд не угрожал воротам соперника.

Сент-Луис Блюз
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