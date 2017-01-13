Тарасенко не нанёс ни одного броска по воротам во втором матче подряд
Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не нанёс ни одного броска в створ ворот в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (1:5).
Это произошло во втором матче подряд. Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ российский форвард провёл 3 игры без бросков.
Примечательно, что в прошлых двух сезонах на счету Тарасенко по одной подобной игре, а всего в карьере это третий случай, когда Тарасенко дважды подряд не угрожал воротам соперника.
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