Кучеров вошел в десятку лучших снайперов в истории «Тампы-Бэй»
Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:2).
Этот гол стал для 23-летнего российского нападающего 85-м за четыре неполных сезона в составе «молний».
Таким образом, Кучеров опередил Роба Замунера и вышел на десятое место в списке лучших снайперов за 25-летнюю историю «Тампы-Бэй».
Чтобы догнать Райана Мэлоуна, занимающего девятое место, форварду нужно забить еще восемь голов.
Отметим, что лучшим снайпером в истории клуба является Венсан Лекавалье (383 гола). А среди действующих игроков команды в десятку также входит Стивен Стэмкос (321 гол), у него третий результат.
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