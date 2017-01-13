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13 января 2017, 10:56 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Кучеров вошел в десятку лучших снайперов в истории «Тампы-Бэй»

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:2).

Этот гол стал для 23-летнего российского нападающего 85-м за четыре неполных сезона в составе «молний».

Таким образом, Кучеров опередил Роба Замунера и вышел на десятое место в списке лучших снайперов за 25-летнюю историю «Тампы-Бэй».

Чтобы догнать Райана Мэлоуна, занимающего девятое место, форварду нужно забить еще восемь голов.

Отметим, что лучшим снайпером в истории клуба является Венсан Лекавалье (383 гола). А среди действующих игроков команды в десятку также входит Стивен Стэмкос (321 гол), у него третий результат.

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