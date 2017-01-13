Прайс: Я предпочёл остаться в игре вместе со всеми остальными
Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс прокомментировал поражение от «Миннесоты Уайлд» (1:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ, а также тот факт, что не стал просить замену.
«Независимо от счёта я стараюсь сосредоточиться на каждом следующем броске. Неважно, какой счёт — 1:0 или 7:0. Конечно, такой результат разочаровывает, но это уже позади, мы должны двигаться дальше.
Замена? Я предпочёл остаться в игре. Никто другой ведь не мог взять и уйти. Так что я просто оставался вместе со всеми остальными», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter