Прайс: Я предпочёл остаться в игре вместе со всеми остальными

«Независимо от счёта я стараюсь сосредоточиться на каждом следующем броске. Неважно, какой счёт — 1:0 или 7:0. Конечно, такой результат разочаровывает, но это уже позади, мы должны двигаться дальше.



Замена? Я предпочёл остаться в игре. Никто другой ведь не мог взять и уйти. Так что я просто оставался вместе со всеми остальными», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.