Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28413359/
13 января 2017, 10:32 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Питтсбург» проиграл 2 матча подряд в основное время впервые с декабря 2015 года

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» уступил на выезде «Оттава Сенаторз» (1:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Накануне «Пингвины» проиграли в гостях «Вашингтон Кэпиталз» (2:5).

Таким образом, «Питтсбург» уступил в двух матчах подряд в основное время впервые с декабря 2015 года и впервые спустя 90 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейнйо лиги. После 41 матча команда Майка Салливана занимает в таблице Восточной конференции четвёртое место. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России