«Питтсбург» проиграл 2 матча подряд в основное время впервые с декабря 2015 года

Накануне «Пингвины» проиграли в гостях «Вашингтон Кэпиталз» (2:5).



Таким образом, «Питтсбург» уступил в двух матчах подряд в основное время впервые с декабря 2015 года и впервые спустя 90 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейнйо лиги. После 41 матча команда Майка Салливана занимает в таблице Восточной конференции четвёртое место. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.