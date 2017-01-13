«Питтсбург» проиграл 2 матча подряд в основное время впервые с декабря 2015 года
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» уступил на выезде «Оттава Сенаторз» (1:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Накануне «Пингвины» проиграли в гостях «Вашингтон Кэпиталз» (2:5).
Таким образом, «Питтсбург» уступил в двух матчах подряд в основное время впервые с декабря 2015 года и впервые спустя 90 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейнйо лиги. После 41 матча команда Майка Салливана занимает в таблице Восточной конференции четвёртое место. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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