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13 января 2017, 10:18 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кросби: Иногда стоит проиграть пару матчей, чтобы встряхнуться

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение от «Оттавы Сенаторз» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Когда счёт стал 0:3, мы оказались в очень сложной ситуации. При таком отставании трудно спастись. Два поражения в основное время впервые за долгое время? С одной стороны, мы бы хотели продолжать эту серию. С другой стороны, иногда стоит проиграть пару матчей, чтобы встряхнуться.

Думаю, что в последних двух играх мы не заслуживали победы. Хорошие команды находят пути к победе и тогда, когда не показывают лучшей игры. Сейчас мы должны найти способ вернуться на правильный путь. Возможно, эти поражения помогут нам осознать, что нужно играть лучше», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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