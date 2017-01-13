Кросби: Иногда стоит проиграть пару матчей, чтобы встряхнуться

«Когда счёт стал 0:3, мы оказались в очень сложной ситуации. При таком отставании трудно спастись. Два поражения в основное время впервые за долгое время? С одной стороны, мы бы хотели продолжать эту серию. С другой стороны, иногда стоит проиграть пару матчей, чтобы встряхнуться.



Думаю, что в последних двух играх мы не заслуживали победы. Хорошие команды находят пути к победе и тогда, когда не показывают лучшей игры. Сейчас мы должны найти способ вернуться на правильный путь. Возможно, эти поражения помогут нам осознать, что нужно играть лучше», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.