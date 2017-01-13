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13 января 2017, 9:54 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Сент-Луис» разгромно проиграл «Лос-Анджелесу», это 2-е поражение кряду

«Сент-Луис Блюз» на выезде разгромно проиграл «Лос-Анджелес Кингз» в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

«Блюзмены» проиграли второй матч подряд. «Короли» выиграли четвёртый матч из последних шести.

В первой трети матча «Кингз» забросили две безответные шайбы, а к 26-й минуте встречи счёт был уже 4:0. Впоследствии команды обменялись голами. В составе победителей отличились Джейк Маззин (дубль), Тревор Льюис и Таннер Пирсон (дубль). в составе гостей гол престижа на счету Пола Штястны.

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