«Сент-Луис» разгромно проиграл «Лос-Анджелесу», это 2-е поражение кряду

«Блюзмены» проиграли второй матч подряд. «Короли» выиграли четвёртый матч из последних шести.



В первой трети матча «Кингз» забросили две безответные шайбы, а к 26-й минуте встречи счёт был уже 4:0. Впоследствии команды обменялись голами. В составе победителей отличились Джейк Маззин (дубль), Тревор Льюис и Таннер Пирсон (дубль). в составе гостей гол престижа на счету Пола Штястны.