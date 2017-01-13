В голосовании участвовали 12 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5−4−3−2−1).



Лидирует капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби с 49 очками (6 первых мест), на втором месте — Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» (43 очка, 3 первых места), на третьем — голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский (29 очков, 3 первых места). В топ-5 также вошли ещё два вратаря — Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс», 17 очков) и Деван Дубник («Миннесота Уайлд», 12 очков).



Из россиян были также упомянуты форварды Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз», 8 очков) и Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 5 очков).