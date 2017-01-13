«Рейнджерс» вызвали Бучневича из фарм-клуба
«Нью-Йорк Рейнджерс» вызвал форварда Павла Бучневича из Американской хоккейной лиги.
Об этом сообщает официальный сайт клуба НХЛ из
Восстановившийся после травмы спины 21-летний российский нападающий провёл за «Хартфорд» 3 матча регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги, в которых набрал 2 (1+1) очка. В 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ в текущем сезоне на его счету 8 (4+4) очков.
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