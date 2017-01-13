Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28412653/
13 января 2017, 9:45 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Макдэвид первым в текущем сезоне набрал 50 очков

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал 2 голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2 ОТ) и стал первым игроком в нынешнем сезоне НХЛ, набравшим 50 очков.

Всего на счету 19-летнего канадца 14 заброшенных шайб и 36 голевых передач в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он возглавляет таблицу бомбардиров лиги, опережая ближайших преследователей — Сидни Кросби и Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз», а также Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс» — на 5 очков.

Эдмонтон Ойлерз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России