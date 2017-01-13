«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Нью-Джерси», Драйзайтль набрал три очка
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду со счётом 3:2 выиграл у «Нью-Джерси Дэвилз».
На 19-й минуте счёт открыл Трэвис Зейджак. После перерыва Андрей Секера восстановил равновесие, но Стивен Сантини под занавес второго периода вернул лидерство «Дэвилз».
Развить успех гости не смогли. Патрик Марун точным броском перевёл игру в овертайм, а Леон Драйзайтль, до этого отличившийся двумя результативными передачами, принёс «Ойлерз» победу.
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