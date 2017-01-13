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13 января 2017, 9:05 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от проигрыша «Оттаве» в матче НХЛ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. «Питтсбург» уступил «Оттаве» со счетом 1:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал голевую передачу, которая стала для него 28-й в сезоне.

Российский нападающий сыграл в матче 19 минут и 5 секунд успев провести лишь один силовой прием и отдать голевой пас. Увеличить
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В составе «Оттавы» шайбы забросили Бобби Райан (6-я минута), Майк Хоффман (10), Том Пятт (33) и Марк Стоун (49). У «Питтсбурга» отличился Конор Шири (14) с передачи Малкина .

Малкин сыграл в матче 19 минут и 5 секунд, успев провести лишь один силовой прием. Теперь в активе 30-летнего россиянина 45 очков (17 шайб + 28 передач) в 41 матче текущего чемпионата.

Благодаря победе «Оттава» поднялась на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков в 40 встречах. «Питтсбург» идет на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 57 очков после 41 игры. В следующем матче в ночь на воскресенье «Питтсбург» на выезде сыграет против «Детройта», «Оттава» на своей площадке встретится с «Торонто».

В параллельном матче «Бостон» в гостях уступил «Нэшвиллу» со счетом 1:2 и потерял голкипера Тууку Раска на неопределенное время из-за травмы. Еще в одной встрече вечера «Миннесота» дома разгромила «Монреаль» со счетом 7:1. Российские легионеры «Монреаля» Александр Радулов (16 минут 57 секунд на площадке, четыре минуты штрафа, «-1») и Алексей Емелин (23 минуты 45 секунд, два броска, три силовых приема) не смогли набрать результативные баллы.

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