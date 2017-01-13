Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от проигрыша «Оттаве» в матче НХЛ

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В составе «Оттавы» шайбы забросили Бобби Райан (6-я минута), Майк Хоффман (10), Том Пятт (33) и Марк Стоун (49). У «Питтсбурга» отличился Конор Шири (14) с передачи Малкина .

Малкин сыграл в матче 19 минут и 5 секунд, успев провести лишь один силовой прием. Теперь в активе 30-летнего россиянина 45 очков (17 шайб + 28 передач) в 41 матче текущего чемпионата.

Благодаря победе «Оттава» поднялась на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков в 40 встречах. «Питтсбург» идет на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 57 очков после 41 игры. В следующем матче в ночь на воскресенье «Питтсбург» на выезде сыграет против «Детройта», «Оттава» на своей площадке встретится с «Торонто».