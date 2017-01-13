«Миннесота» отправила семь шайб в ворота «Монреаля»
«Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде потерпел разгромное поражение от «Миннесоты Уайлд» со счётом 1:7.
На 3-й минуте хозяев вывел вперёд Кристиан Фолин. Во втором периоде ворота «Канадиенс» поразили Эрик Стаал, Джордан Шрёдер и Нино Нидеррайтер.
После перерыва Джейсон Цукер и Райан Сутер и Нидеррайтер, оформивший дубль, сделали счёт 7:0, а незадолго до финальной сирены Томаш Плеканец установил итоговый результат.
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