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13 января 2017, 9:07 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Миннесота» отправила семь шайб в ворота «Монреаля»

«Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде потерпел разгромное поражение от «Миннесоты Уайлд» со счётом 1:7.

На 3-й минуте хозяев вывел вперёд Кристиан Фолин. Во втором периоде ворота «Канадиенс» поразили Эрик Стаал, Джордан Шрёдер и Нино Нидеррайтер.

После перерыва Джейсон Цукер и Райан Сутер и Нидеррайтер, оформивший дубль, сделали счёт 7:0, а незадолго до финальной сирены Томаш Плеканец установил итоговый результат.

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