Шайба Кучерова принесла «Тампа-Бэй» победу над «Баффало» в матче НХЛ

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В составе «Тампы» отличились Ондржей Палат (6-я и 26-я минуты), Кучеров (33) и Антон Строльман (60). У «Баффало» шайбы забросили Мэтт Моулсон (3) и Эвандер Кейн (51). После игры Кучеров был признан второй звездой встречи, Палат — первой, голкипер «Тампы» Бен Бишоп, отразивший 24 из 26 бросков, стал третьей звездой.

Кучеров забросил 17-ю шайбу в сезоне, теперь на его счету 40 очков (17+23) по системе «гол+пас» в 36 матчах. Форвард Наместников и защитник Нестеров отличились результативными передачами. Для Наместникова эта передача стала 12-й, в 39 матчах он набрал 17 очков (5+12). Нестеров отдал седьмой голевой пас в текущем чемпионате, набрав девятый балл за результативность.

«Тампа» занимает 12-е место в Восточной конференции, набрав 44 очка в 43 матчах. «Баффало» идет на 13-й строчке в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 41 очко после 41 встречи. В следующем матче в ночь на субботу «Тампа-Бэй» дома встретится с «Коламбусом», в «Баффало» на выезде сыграет против «Каролины».

В параллельном матче «Филадельфия» на своей площадке победила «Ванкувер» в серии буллитов со счетом 5:4. Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин провел пять силовых приемов, заблокировал два броска и заработал четыре минуты штрафа за 11 минут и 36 секунд на площадке, не отметившись результативными действиями. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов также не набрал баллы за результативность, проведя на льду 21 минуту и 56 секунд и успев нанести два броска, а также заблокировать один бросок соперников.