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13 января 2017, 9:04 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Дубль Гранлунда не спас «Ванкувер» от поражения «Филадельфии» по буллитам

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду выиграл у «Ванкувер Кэнакс».

Основное время встречи завершилось со счётом 4:4, а в серии буллитов удачливее оказались хозяева.

В первом периоде команды обменялись голами Даниэля Седина и Трэвиса Конечны. После перерыва Маркус Гранлунд вывел гостей вперёд, на что «Филадельфия» ответила точными бросками Пьера-Эдуара Бельмара и Шона Кутюрье. Гранлунд вернул лидерство «Ванкуверу», а Брендон Саттер его упрочил.

На старте заключительной трети Брэйден Шенн восстановил равновесие, после чего зрители голов с игры больше не увидели. В серии буллитов единственным, кто реализовал свою попытку, стал Клод Жиру.

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