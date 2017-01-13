Вратарь «Бостона» Раск не смог продолжить матч НХЛ с «Нэшвиллом» из-за травмы

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Раск был заменен на 13-й минуте первого периода, успев отразить три броска из трех. Встречу продолжил американец Зейн Макинтайр. После первого периода счет в матче 1:0 в пользу «Нэшвилла». В начале второго периода пресс-служба сообщила, что характер травмы устанавливается, а голкипер не сможет продолжить встречу.

29-летний финский голкипер проводил 34-й матч в текущем чемпионате. В нынешнем сезоне Раск отразил 802 из 866 бросков по своим воротам (92,6%), а также в пяти матчах оставил свои ворота в неприкосновенности. В 2011 году Раск в составе «Бостона» стал обладателем Кубка Стэнли, по итогам регулярного чемпионата в сезоне-2013/14 финн был признан лучшим голкипером и получил «Везина Трофи». В составе сборной Финляндии он завоевал бронзовые награды Олимпийских игр в Сочи.

«Бостон» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 49 очков после 44 матчей.