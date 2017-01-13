1000 Овечкина

Мы живем в великую эпоху великого игрока. Эпоху, когда хоккеисты сильнее, быстрее и лучше, чем когда-либо. Когда игроки с каждым годом становятся еще быстрее и сильнее — как физически, так и технически. Когда юниоры приходят в НХЛ настолько готовыми, что способны тащить свои команды, а вратарское искусство достигло небывалых высот.

Здесь, как завещала Черная Королева Льюиса Кэролла, нужно бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. Александр Овечкин бежит даже быстрее. Ему ведь приходится все сложнее и сложнее, вся лига давно применяет против него персональную опеку. Показательны в этом смысле слова Линди Раффа, как-то сказавшего, будучи в «Баффало»: «Все ставят двоих против Ови, а я поставлю троих». И Овечкин тогда все равно забил. Все вроде бы знают, что он будет делать, готовятся к этому, уделяют ему не просто повышенное, а практически все внимание, а он все равно забивает. И продолжает штамповать гол за голом, настреляв уже 546 шайб. При том что ему всего 31 год. Именно что всего — для таких невероятных цифр. При том что результативность нынче — ниже плинтуса. При том что достигнуть сейчас отметки в 50 голов — это подвиг уровня супергероя, замешенный на титаническом труде.

На самом деле именно он сделал лигу такой, какой мы знаем ее сейчас, — скоростной и предельно силовой, страшно атлетичной. Если приходится обороняться против Овечкина, поневоле прибавишь во всех этих аспектах. Потому что приходится соответствовать.

Великая восьмерка

Он не опередил время, нет. Как говорил Гегель, ни один человек не может перегнать своего времени, так как дух его времени — это также его дух. Он подчинил себе это время, став его символом и олицетворением. Он и есть дух времени, самый настоящий Zeitgeist.

Мощный форвард, который никогда не играл как типичный мощный форвард. Едва ли не единственный хоккеист, способный выдавать на коньках ускорение в 1G, причем он не катит, а буквально бежит по льду. Природный феномен, никому не дающий спуску, раздавая силовые приемы направо и налево. Никто и никогда не играл вот так: подавляя одновременно и физической мощью, и хоккейным интеллектом, и техникой — броска, владения шайбы, катания.

Можно сколько угодно относиться к нему скептически, что не так уж и редко встречается, называть бегунком с одним приемом в арсенале, противопоставлять ему финты Дацюка, руки Кейна, универсализм Кросби, мудрость Тэйвза, но именно Овечкина знает каждая кухарка, которая с большой долей вероятности никогда не слышала о Капитане Серьезности или Малыше Сиде. Он самый известный хоккеист на планете, чья щербатая улыбка стала неотъемлемой частью массовой культуры. Он популярнее клуба, за который выступает. Канадцы говорят, что по духу он больший канадец, чем любой представитель Канады. О ком еще такое могли сказать?

Кто еще мог забить гол, вошедший в историю как просто The Goal? И никому ничего не надо пояснять, всем и так понятно, что речь идет о шайбе «Финиксу». Кто еще мог опередить Мориса Ришара, легенду, приз имени которого Овечкин выигрывал шесть раз, забив именно «Монреалю»? Кто еще мог попасть сразу и в первую, и во вторую символические сборные сезона, причем на разных позициях? Кто еще может похвастать тем, что реально претендует на свержение Гретцки с престола в списке лучших снайперов в истории НХЛ? Одно то, что мы задаемся вопросом, способен ли Ови побить рекорд Уэйна, говорит о несомненном величии Александра Великого.

И он не просто колотит шайбу за шайбой, ничего не выдумывая, он продолжает развиваться. Становится разнообразнее, надежнее, эффективнее. Ныне он бежит к своим воротам ничуть не медленнее, чем к чужим. Лезет на пятак, как никогда не лез. Осваивает второй темп. И это обязательно поможет ему в покорении Кубка Стэнли — трофея, которого ему так не хватает. И никакой он не кубковый неудачник. Он просто попал в НХЛ в такое время, когда она стала невероятно ровной. Когда предсказать чемпиона и финалиста попросту невозможно. При всем этом он самый настоящий «клатчер». Он решает судьбы встреч. Он забивает в важные моменты. С огромной долей вероятности к завершению карьеры он будет лидером всех времен по победным голам с большим отрывом. Каждая пятая его шайба открывает счет в матче, а команда, открывающая счет, побеждает в среднем в 70% случаев. В конце концов, он набирает в плей-офф по очку за игру. Чего еще от него желать?

Однажды он добьется своего, подняв серебряную чашу над головой. В этом практически нет сомнений. История — результат деятельности великих. И он ее творит.

Игорь ЕРОНКО.