Величие и драма Овечкина

А СМОГ БЫ АМЕРИКАНЕЦ СТАТЬ ИДОЛОМ ХОККЕЙНОЙ МОСКВЫ?

Это было в мае далекого уже 2007-го. Мы с отцом Александра Овечкина присели на трибуну арены «Мегаспорт» на Ходынке и наблюдали за тренировкой сборной России на домашнем чемпионате мира. Михаил Викторович, известный в хоккейном мире как дядя Миша, в тот момент еще только настороженный, но не разгневанный использованием 21-летнего сына-суперснайпера в четвертом звене, отмечал его стоическое к этому отношение. И делился своей гордостью: «Когда я вот так же сижу в углу вашингтонского дворца во время тренировки, владелец “Кэпиталз” Тед Леонсис ползала не ленится пройти, чтобы мне руку пожать, — аж неудобно становится. Леонсис говорил мне: “Буду болеть только за Россию!” Я и сына всегда учил, что Россия — это така-а-ая держава!».

С тех пор прошло без малого десять лет. Александру Великому уже не 21, а 31, и в середине своего 12-го сезона в НХЛ он набрал тысячное очко, а в 11-м первым из россиян в истории лиги забил 500 голов. Он уже не мальчишка, сорвиголова и плейбой, а взрослый женатый человек, за его спиной — восемь голевых сезонов «50+» в НХЛ, шесть «Морис Ришар Трофи», по три «Харт Трофи» и титула чемпиона мира. В общем — великий хоккеист, давайте уж не стесняться в эпитетах. Пусть большое, как мы знаем, и видится на расстоянии.

Прочие снайперы уже с трудом помнят, когда лучшим голеадором регулярки становился кто-то другой, и пока сейчас в «Вашингтоне» явно делают ставку на плей-офф и по такому случаю даже урезали игровое время Овечкина, стремятся урвать момент. Понимая, что однажды ситуация под названием «кот из дома — мыши в пляс» закончится. Юбилейным дублем «Питтсбургу» он уже нагнал деливших третье место красавцев-юниоров Мэттьюса и Лайне, чье время еще придет, но пока рановато с ним тягаться. На гол больше у Картера, которого он съест, не поперхнувшись. Да и отставание от лидирующего Кросби в пять шайб — не галактического размера. Галактического — это, увы, в титулах….

А в том, что сказал мне декаду назад отец Овечкина, не изменилось ничего. Ови по-прежнему — герой и кумир столицы Америки, он так же по первому зову мчится в сборную (а однажды, на ЧМ-2013, прилетел и сыграл со сломанной стопой). Леонсис — владелец «Кэпс», и относится он к своему снайперу с прежним обожанием и трепетом. Иначе никогда не сказал бы, что поймет и отпустит свою восьмерку, если тот, с той же страстью, что и раньше, обожающий свою страну, решит поехать в Пхенчхан даже в случае неучастия энхаэловцев в Играх-2018. А тот уже о таком намерении на Кубке мира объявил….

Тут, впрочем, следует отметить, что если энхаэловское препятствие для Овечкина перед Кореей-2018 пусть с трудом, но преодолимо, то может возникнуть еще одно, и тогда уже — без шансов: если МОК выкинет всю российскую команду со следующей Олимпиады. Если немецкий журналист Хайо Зеппельт говорит правду, и президент МОК Томас Бах раздражен назначением Виталия Мутко вице-премьером, исключать этого, увы, не стал бы. Впрочем, это уже совсем другая история….

А история Овечкина и неутихающего североамериканского помешательства вокруг него — великолепная иллюстрация абсолютной аполитичности НХЛ и ее истинных болельщиков. Той аполитичности, что так симпатична людям по всему миру, которые ценят спорт в чистом виде, без «политических и кулинарных рецептов», как выразился в пилотном номере «СЭ» о концепции нового издания его основатель и главный редактор Владимир Кучмий.

При нынешней ситуации в мире огромная популярность в столице США хоккеиста из России (тем более публично появлявшегося в майке с изображением ее президента, к которому в той же Америке относятся, скажем так, неоднозначно) дорогого стоит и о многом говорит. Кстати, и в пользу отсутствия каких бы то ни было национальных стереотипов у вашингтонцев. Интересно, смог бы идолом хоккейной Москвы, да и России в целом, стать американец?..

«МЫ С РОДИТЕЛЯМИ КУПИЛИ “ЛЕКСУС”. НО ЗА РУЛЕМ — ПАПА»

Когда ему было всего 18, мне у раздевалки малой арены «Лужников» довелось с ним поговорить после матча «Динамо» — «Сибирь». Я чудом нашел в своем электронном архиве текстовой документ с тем интервью — причем на английском, поскольку писал его уже не помню для какого североамериканского издания. Несмотря на обратный перевод, легко понять, каким он был тогда, за семь месяцев до дебюта на взрослых чемпионатах мира, за восемь — до драфта, за два года без двух дней — до дубля «Коламбусу» в дебютном матче в НХЛ. Помню, Саша немного стеснялся — можно представить себе такое уже давно?

«Будет очень хорошо, если я стану первым номером драфта, но, если нет — не буду сильно переживать. Сейчас вообще не думаю ни об НХЛ, ни о драфте — а только о том, чтобы помочь “Динамо” выиграть титул чемпиона Суперлиги (это удастся Овечкину в 2005-м, в последнем сезоне перед отъездом за океан. — Прим. И. Р.). Но на самом деле… хочу быть первым номером на драфте. Я всегда и во всем хочу быть номером один».

«Когда я был маленьким, моим кумиром был Александр Мальцев. Он был великим игроком с невероятными руками, скоростью, видением поля. Мальцев играл за “Динамо”, и я стал болельщиком этого клуба с детства. Сам играю за “Динамо” с первой своей детской команды. И могу уехать из этого клуба только в НХЛ. Куда хотел бы? Несколько лет назад стал болеть за “Сан-Хосе”. Но буду благодарен любому клубу, который выберет меня».

«Пока я еще не чувствую себя готовым к отъезду в НХЛ. Мне для этого надо здорово прибавить и физически, и психологически. Я буду много работать. Не определял для себя, сколько лет проведу в Суперлиге до НХЛ, это зависит от обстоятельств. Сейчас вообще не думаю об энхаэловских контрактах, деньгах. Только о выигрыше титула в России».

«Мы с родителями купили “Лексус”, но за рулем — папа. И я никогда не ездил на нем, если на соседнем сиденье не было отца. Согласен с родителями, которые говорят, что мне рано водить машину без их контроля. Есть много грустных историй, когда молодые спортсмены попадают в аварии из-за превышения скорости и еще чего-то такого».

«Живу с родителями и в ближайшее время не собираюсь переезжать в собственную квартиру, потому что слишком юн для этого. В этом случае моя голова может повернуться в неправильную сторону. Мои родители всегда смотрят за мной, и я благодарен им за это. После каждой игры мы с родителями ее анализируем. Сейчас прямо в машине обсудим, как я играл с “Сибирью”, что делал хорошо и плохо. Мой отец ходит на тренировки и после них тоже высказывает мне свое мнение. Всегда чувствую их поддержку, и когда начинается каждая игра, смотрю на трибуны, ищу глазами родителей. Их счастье, когда мы выигрываем и я забиваю, дает мне дополнительную энергию».

«Мой старший брат (Сергей Овечкин в 24 года погиб в автокатастрофе, когда Саше было 10 лет, и говорить об этом юный хоккеист отказался. — Прим. И. Р.) привел меня в хоккейную школу “Динамо”, но вскоре после этого я перестал там заниматься — то ли на полгода, то ли даже больше. Это случилось, потому что ни у кого в семье не было времени меня туда возить. Но потом что-то изменилось, и я вернулся».

«Виктор Васильевич — великий тренер и человек. Он знает о хоккее все, он вырастил столько поколений. Очень благодарен ему за то, что он пригласил такого молодого игрока, как я, в сборную России. Никакого страха не было, потому что уже встречался с Тихоновым. Когда мне было 15 лет, он приглашал меня в ЦСКА».

В итоге первый чемпионат мира в жизни великий хоккеист XXI века Овечкин проведет под руководством великого тренера века XX Тихонова, ровно на один сезон в новом тысячелетии возвращавшегося в сборную. И эта эстафетная палочка поколений в высшей степени символична.

«У САШИ НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАКОГО: «Я ХОЧУ», «Я ЗАБЬЮ». ТОЛЬКО «МЫ»

Вячеслав Быков, с которым они за год прошли путь от четвертого звена в Москве-2007 до триумфа в Квебеке-2008 (и не рассорились по дороге), точно назвал Овечкина «атомной электростанцией».

Многие другие звезды на месте Александра тогда взбрыкнули бы, Быков же осенью 2009-го в нашем разговоре вспоминал: «У меня ни конфликта с ним не было, ни недопонимания. И потом мы виделись в Москве, пересекались в ресторане. Но там не было выяснения отношений по итогам московского ЧМ. В то же время с его стороны, конечно, могло быть недовольство. Но ребята приезжают играть за сборную, а не за тренера. Поэтому не думал, что Сашка может отказаться играть за сборную. И слава богу. Он патриот своей страны, и этим надо гордиться».

Кстати, то супердисциплинированное и истинно спортивное отношение к ситуации на ЧМ-2007, которой открыто возмущались все, включая родителей Овечкина, но не он сам — для меня ключ к пониманию и его командного нутра, и того, что он с 24 лет — капитан «Вашингтона». Вы помните хоть один его конфликт с партнерами или тренерами, хоть одну реальную вспышку «звездняка»?

Я — нет. Зато отлично помню, что сказал во время того самого ЧМ-2007 Илья Ковальчук: «У Саши никогда не было такого: “я хочу”, “я забью”, “я выиграю”. У него всегда “мы” на первом месте». Помню и слова, сказанные мне Полом Морисом, тогда возглавлявшим «Магнитку», а теперь — «Виннипег»: «Он стал моим фаворитом после того, как я побывал на ЧМ-2005 в Австрии. Страсть и энтузиазм Овечкина били через край — а европейские игроки могут похвастать этим далеко не всегда. Мы всегда идеализируем снайперов, и дети растут, рассматривая как идолов именно тех, кто поражает чужие ворота. Но для меня важно, что уровень самоотдачи Овечкина в черновой работе на команду весьма высок».

Добавлю к этому еще пять копеек. Мы недооцениваем невероятную сложность его голевой стабильности в нынешней НХЛ. Взять, например, судьбу отличного снайпера из «Сан-Хосе» Джонатана Чичу, в первый овечкинский сезон в НХЛ взявшего «Морис Ришар Трофи» с 56 голами. В лучшей лиге мира он после этого задержался всего на четыре сезона — что называется, раскусили. И давно уже пылит в КХЛ.

А Овечкин тем временем держит курс на голевой рекорд Гретцки. Помню, когда у Ови был спад (забивал не по 50, а по 30), и мы обсуждали это с Павлом Буре, Русская ракета рассуждала: «На таком уровне очень сложно долго находиться. Соперники отыскивают мельчайшие детали в твоей игре, анализируют, что им можно противопоставить. Что делать? Искать что-то новое. А это не так легко. Люди со стороны думают: игрок бежит, бросает, голы десятками штампует. А за всем этим стоит огромный труд».

РОДИСЬ ДВУМЯ ДНЯМИ РАНЬШЕ — ИГРАЛ БЫ В… «ПИТТСБУРГЕ»

Чем объяснить бесконечное обожание Леонсиса, учитывая, что «Вашингтон» за декаду с Овечкиным не выиграл ни одного Кубка Стэнли? Наверное, его абсолютной непохожестью ни на кого не только на льду, но и за его пределами. Личным обаянием, которое заставляет детей массово вешать его постеры на стенки и сделала до того достаточно равнодушную к хоккею столицу США помешанным на этой игре городом.

Кто-то прагматичный объяснит это обожание и выдающимся коммерческим успехом, который неподражаемая личность Овечкина приносит клубу — и уж кому, если не Леонсису, в этом смысле понимать, на какую золотую жилу он и тогдашний генеральный менеджер «Кэпс» Джордж Макфи напали, выбрав его на драфте 2004 года.

С Макфи, кстати, мы общались для «СЭ» в прошлом мае во время московского чемпионата мира, после записи телепрограммы «Фетисов». В эпитетах в адрес человека, незадолго до того забившего в НХЛ свой 500-й гол, он не стеснялся: «Если кто-то и способен сделать это (побить рекорд Уэйна Гретцки по голам) — то именно Овечкин. Один он — величайший голеадор нашей эры. Великий игрок и великий капитан».

Я спросил Макфи: «Вы как обладатели первого выбора драфта-2004 сомневались, кого брать — Овечкина или Малкина?» «Оба — роскошные игроки, — последовал ответ. — Но Овечкин мне нравился больше. Сравнивали всех, но сочли, что Алекс — уникальный игрок. Человек, который способен забивать голы как никто другой и при этом играть в силовой хоккей. Мы не сомневались, что хотим его взять». — «Это было ваше личное решение?» — «Да».

Вот что все-таки такое — судьба. В январе 2016-го я вместе со студентами спортивного менеджмента российской бизнес-школы RMA побывал на стажировке в Канаде, и генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен во время беседы с нами привел пример нюанса процедуры драфта: «Алекс Овечкин родился 17 сентября, и согласно существующим правилам он на два дня опоздал, чтобы попасть на драфт 2003 года. И тогда бы он достался не “Вашингтону”, а другому клубу».

В данном случае интереснее всего — кому. «Питтсбургу»! Ведь 1-м номером драфта, предшествовавшего овечкинско-малкинскому, стал голкипер Марк-Андре Флери. Вдуматься только: роди двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина двумя днями раньше — и «Пингвины», многолетнее проклятье Ови и «Вашингтона», могли бы стать многолетним пристанищем суперфорварда. И играли бы они с Кросби и Малкиным в одном клубе, и на него бы в Стальном городе молились, а не ненавидели, и быть может, Кубок Стэнли, который пока ускользает из рук Овечкина, побывал бы в них уже дважды. И никто не противопоставлял бы его личные достижения — командным….

И вот вам причудливый, как выразился бы Набоков (не Евгений, а Владимир) узор судьбы. Свое 1000-е очко уже на 35-й секунде матча Овечкин набрал, красиво забив — «Питтсбургу». Ворота которого защищал, как вы уже догадались, Флери.

КОГДА ГОЛЫ СОЛЬЮТСЯ С РЕЗУЛЬТАТОМ?

Все это красиво, но не меняет главного: «Питтсбург» за эти годы два раза брал Кубок Стэнли, «Вашингтон» не выигрывал этого трофея никогда. И теперь уже это, а не очки и голы, — главная задача на оставшийся десяток (плюс-минус) лет овечкинской карьеры.

Когда Овечкин забил в ворота сборной Канады победный гол в четвертьфинале Олимпиады в Турине, Уэйна Гретцки спросили: «К 20 годам вы были лучшим игроком мира. Вам не кажется, что история движется по спирали, и сейчас лучший в мире игрок — уже другой 20-летний паренек?» Великий отреагировал так: «Вы имеете в виду Овечкина? Сейчас он, вне всяких сомнений, самый зрелищный игрок мирового хоккея. Но давайте все-таки подождем, пока он выиграет четыре Кубка Стэнли, и тогда вернемся к вашему вопросу». Реакцией стал хохоток в зале.

Спустя декаду Овечкину и тем, кто за него переживает, не до смеха. Выиграть бы хоть один трофей. Его величие для того же Гретцки не вызывает сомнений — и теперь, когда Александр и его жена Анастасия вчетвером встречаются с четой Гретцки в ресторане в Малибу, это рассматривается всеми как «встреча в верхах», о ней пишут и говорят, цокая языками. Как и обсуждают, сможет ли Алекс побить рекорд Уэйна по забитым в НХЛ голам (сам он говорил мне: «Думаю, это будет нереально»). Интересно, променял бы он все эти личные рекорды на один-единственный перстень обладателя Кубка Стэнли?

Ну и на золото Олимпиады, конечно. Как для него это важно, я понял из нашего разговора перед стартом туринских Игр-2006: «В 1998 году впервые смотрел Олимпийские игры. Следил за тем, как наша сборная доходит до финала — и понял, что хочу пройти через все это сам. Мне тогда было 12 лет. А почувствовал, что попасть в Турин реально, после первого сезона в «Динамо».

Нет, конечно, Овечкина в России будут помнить и любить, даже если выиграть ее ему так и не будет суждено — как это, скажем, произошло с Буре, дотащившим на своих капитанских плечах сборную в Нагано до финала и забившим пять голов в полуфинале финнам, — но и только. И три «Харт Трофи» Овечкина, и шесть «Морис Ришаров», и всю его снайперскую удаль все равно будут помнить. Прав член «Тройного золотого клуба» Владимир Малахов, сказавший мне после Сочи-2014: «Тут не надо крайностей — вспомнят, потому что это тоже большое достижение. Русским ребятам в НХЛ такого добиться вдвойне непросто».

Но прав Малахов и в другом: «Уважаю его, но хотелось бы видеть от хоккеиста такого статуса больший голевой вклад за две последние Олимпиады, чем две шайбы латышам в Ванкувере и одну словенцам в Сочи». Добавим сюда еще один гол Швеции на Кубке мира. И получим четыре за три супертурнира — меньше, чем за один Турин-2006, когда он и ворота будущих чемпионов шведов в группе поразил, а главное — забросил победную шайбу в четвертьфинале Канаде. А всего — пять. В 20 лет.

Алексей Касатонов говорил мне тогда: «Набоков и Овечкин были светлыми пятнами в этой сборной (России на Олимпиаде в Турине). Крикунов после каждого матча критиковал Овечкина. А ведь, убежден, тот в свои 20 был настоящим лидером команды. В каждом матче! Его жестоко били — но он шел вперед и вел команду за собой».

С тех пор Овечкин, казалось бы, прибавляя в опыте, статусе и мастерстве, на турнирах с участием всех сильнейших не был таким никогда. Хотя очень, очень хотел — и с этим не приходило в голову спорить никому. Мы могли осуждать его поведение, когда он после 3:7 от Канады в Ванкувере разбивал болельщице и корреспонденту камеры, — но никто и никогда не заикался, что ему наплевать на команду и он думает только о себе.

И не только для него — для всех нас станет большой спортивной драмой, если он, как мечтал в 12 лет, не «пройдет через все это сам». Если голы не сольются с результатом, и все его личные достижения не выльются в какую-то большую командную победу. Давайте в день 1000-го очка пожелаем Овечкину этого. Потому что кто еще этого заслужил, если не он?

Игорь РАБИНЕР.