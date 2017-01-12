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12 января 2017, 16:53 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Шубская: Почувствовала, что мой муж наберёт 1000-е очко, и успела заснять гол

Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поделилась впечатлениями после игры с «Питтсбург Пингвинз», в которой Овечкин набрал своё 1000-е очко в НХЛ.

«Не знаю, как я почувствовала за 8 секунд, что муж забьёт, но у меня получилось заснять видео гола, который принёс ему 1000-е очко. Поздравляю, моя жизнь! Горжусь тобой! Для меня ты — лучший! Лучший во всём», — написала Шубская в своём «инстаграме».

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С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин по праву может считаться настоящей звездой России, а его достижения в НХЛ следует признать фантастическими, заявил агентству «Р-Спорт» президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
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