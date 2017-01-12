Овечкин в среду преодолел отметку в тысячу набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Это случилось в матче «Вашингтон» — «Питтсбург», в котором Овечкин оформил дубль и помог хозяевам одержать победу со счетом 5:2. Из российских хоккеистов этот рубеж покоряли только уже завершившие карьеру Сергей Федоров, Алексей Ковалев и Александр Могильный.

«То, что сделал Овечкин — это фантастика, роскошное достижение, — сказал Фазель по телефону. — Овечкин — это настоящая звезда России в НХЛ. Конечно, в прежние времена в НХЛ сверкали Сергей Федоров, Слава Фетисов. Но разница между остальными и Овечкиным в том, что он отправился в Северную Америку в более раннем возрасте, также как и Евгений Малкин. Овечкин — потрясающий посол российского хоккея в мире и в Северной Америке. Мои поздравления Алексу».