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12 января 2017, 16:27 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Фазель назвал Овечкина настоящей звездой России, а его достижения в НХЛ — фантастикой

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин по праву может считаться настоящей звездой России, а его достижения в НХЛ следует признать фантастическими, заявил агентству «Р-Спорт» президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Овечкин в среду преодолел отметку в тысячу набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Это случилось в матче «Вашингтон» — «Питтсбург», в котором Овечкин оформил дубль и помог хозяевам одержать победу со счетом 5:2. Из российских хоккеистов этот рубеж покоряли только уже завершившие карьеру Сергей Федоров, Алексей Ковалев и Александр Могильный.

«То, что сделал Овечкин — это фантастика, роскошное достижение, — сказал Фазель по телефону. — Овечкин — это настоящая звезда России в НХЛ. Конечно, в прежние времена в НХЛ сверкали Сергей Федоров, Слава Фетисов. Но разница между остальными и Овечкиным в том, что он отправился в Северную Америку в более раннем возрасте, также как и Евгений Малкин. Овечкин — потрясающий посол российского хоккея в мире и в Северной Америке. Мои поздравления Алексу».

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