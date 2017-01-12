Русский парень бомбит в Канаде: пять дублей подряд! Кого Брагин не взял на МЧМ
Нападающий клуба Лиги Онтарио «Садбери» Дмитрий Соколов уже пять матчей подряд не забивает меньше двух шайб.
Дмитрий Соколов — воспитанник омского хоккея, а в России играл только в МХЛ за «Омских Ястребов», где за 35 матчей набрал 17 (13+4) очков.
В мае 2015 года форвард переехал в канадскую «Ниагару», а на
Сезон в CHL у Дмитрия получается великолепный: 44 (32+12) очка в 37 матчах. В последних пяти встречах Соколов и вовсе делает по дублю. Такая результативность в начале года помогла Соколову выйти на третье место в списке снайперов всей лиги. До лидера всего два очка, догнать можно уже в следующем матче.
— Мы посмотрели в деле на Соколова и Попугаева, им пока рановато играть на МЧМ, — говорил перед мировым первенством Брагин, который отказался от приглашения Соколова. Может, Брагина не порадовал показатель полезности форварда, сейчас он у него «-17».
Соколову всего 18, поэтому его результативность сейчас — рост шансов выступить на МЧМ-2018.
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