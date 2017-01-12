Александр Овечкин: Я продолжаю наслаждаться игрой

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Стоит отметить, что Ови удалось заработать тысячный балл результативности уже на первой минуте матча. «Я подумал: “А что тянуть?”, — цитирует Рвечкина “Спорт сегодня”. — Все свои здесь, на трибуне. И было бы здорово сейчас набрать это юбилейное очко, в Вашингтоне. Я очень взволнован и счастлив. Это большой момент для клуба, партнеров по команде и меня лично».

Александр сказал, что за его игрой наблюдали жена, мама, папа и брат: «Родные люди, как всегда. После матча с “Монреалем”, когда у меня было 999 очков, я понял, что есть шанс вот-вот выбить эту тысячу. На глазах наших фанатов и семьи, перед всеми людьми, кто смотрит телевизор. Для меня это особенный и чудесный момент, который останется в памяти на всю жизнь».

Обратившись к фанатам «Кэпиталз», Овечкин сказал: «Очень рад быть частью такой организации, как “Вашингтон”. Когда мы играем хорошо, нас тепло поддерживают. Когда мы проигрываем, нас продолжают поддерживать. Подгоняют вперед. Здесь невероятные болельщики и я горжусь, что играю в Вашингтоне».

Россиянин считает, что несмотря на 31 год не утратил «искру в глазах»: «Самое главное — наслаждаться моментом и этим временем, которое ты проводишь. Потому что время летит быстро. Помню, как набрал первое очко в НХЛ — а тут уже тысячное. Но я не могу сказать, что устал от хоккея».