Федоров: Не всякий способен, как Овечкин, многие годы стабильно выступать в НХЛ
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт, Артем Калинин. Не всякий игрок способен на протяжении многих лет стабильно выступать в Национальной хоккейной лиге, показывая мощный забивной хоккей, как это делает Александр Овечкин, заявил трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров.
Овечкин в среду забросил две шайбы в ворота «Питтсбурга» и помог своей команде выиграть со счетом 5:2. Первая шайба, заброшенная россиянином уже на 35-й секунде, позволила ему достичь отметки в 1000 очков в карьере в НХЛ. Из россиян этот рубеж покоряли только уже завершившие карьеру Федоров, Алексей Ковалев и Александр Могильный.
«Очень рад за Сашу. Рад, что он добился очередного успеха, с чем его и поздравляю, — сказал Федоров, чьи слова агентству “Р-Спорт” предоставила
Федоров был первым среди россиян, преодолевшим отметку в 1000 очков в НХЛ, Он же в данный момент опережает всех соотечественников по данному показателю (1179 очков).
«Хотел бы также поздравить его родителей Татьяну Николаевну и Михаила Викторовича с достижением сына. Они очень многое сделали для становления Саши как профессионального хоккеиста», — добавил Федоров.
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