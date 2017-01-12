Федоров: Не всякий способен, как Овечкин, многие годы стабильно выступать в НХЛ

Овечкин в среду забросил две шайбы в ворота «Питтсбурга» и помог своей команде выиграть со счетом 5:2. Первая шайба, заброшенная россиянином уже на 35-й секунде, позволила ему достичь отметки в 1000 очков в карьере в НХЛ. Из россиян этот рубеж покоряли только уже завершившие карьеру Федоров, Алексей Ковалев и Александр Могильный.

«Очень рад за Сашу. Рад, что он добился очередного успеха, с чем его и поздравляю, — сказал Федоров, чьи слова агентству “Р-Спорт” предоставила пресс-служба московского ЦСКА. — Такой результат приходит, если тебе удается стабильно выступать на протяжении не одного года. Саша много лет успешно играет на самом высоком уровне в НХЛ, демонстрируя при этом мощный забивной хоккей. А на это способны далеко не все игроки. Александр обладает всеми качествами для продолжения успешной карьеры, не сомневаюсь, что мы не раз станем свидетелями его блестящей игры в составе клуба и национальной сборной страны».

Федоров был первым среди россиян, преодолевшим отметку в 1000 очков в НХЛ, Он же в данный момент опережает всех соотечественников по данному показателю (1179 очков).

«Хотел бы также поздравить его родителей Татьяну Николаевну и Михаила Викторовича с достижением сына. Они очень многое сделали для становления Саши как профессионального хоккеиста», — добавил Федоров.