«В 15 лет Тихонов приглашал меня в ЦСКА». Интервью 18-летнего Овечкина

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Обозреватель «СЭ» нашел уникальное интервью Александра Овечкина, набравшего сегодня 1000-е очко в НХЛ. Разговор состоялся в далеком 2003-м, когда будущая суперзвезда хоккея только-только начал заявлять о себе. Великая восьмерка.

Игорь РАБИНЕР.

Я уже был почти уверен, что не найду этого интервью никогда.

Оно никогда не выходило в российской печати. Меня попросило поговорить с юным Александром Овечкиным, которому тогда только исполнилось 18, и он начинал свой третий сезон за «Динамо», какое-то североамериканское издание — уже даже не могу вспомнить, какое.

Мы встретились 7 октября 2003 года в «Лужниках» после матча российской суперлиги «Динамо» — «Сибирь» у выхода из раздевалки бело-голубых. Хоть все и называли его восходящей суперзвездой, держался Саша, насколько помню, довольно стеснительно.

До его дебюта в сборной на чемпионатах мира под руководством Виктора Тихонова оставалось семь месяцев. До выбора «Вашингтоном» под общим 1-м номером на драфте в Роли — восемь. До участия в Кубке мира — 11. До дубля в дебютном матче в НХЛ против «Коламбуса» — без двух дней два года.

До тысячного очка в НХЛ — более 13 лет.

Я не раз пытался «откопать» в своих архивах то интервью, с каждым годом все лучше понимая степень его бесценности и досадуя от такой своей безалаберности: в памяти-то запечатлелся только факт разговора и общее впечатление. Но никак не выходило, и сейчас сделал это, можно сказать, для очистки совести.

И вдруг — удалось! Причем текст в формате Word был уже на английском, так что сейчас мне пришлось делать обратный перевод. Но главное, что на смысл сказанного это никак не повлияет — хотя какие-то фирменных словечек, иной раз очень важных для понимания характера человека, интервью таким образом лишилось. Но в любом случае, хорошо зная из СМИ 31-летнего Овечкина, давайте на машине времени вернемся в начало 2000-х и познакомимся с 18-летним. Совсем-совсем другим.

— Сильно ли расстроитесь, если следующим летом не станете 1-м номером драфта НХЛ, что вам сулят все? — спросил я Овечкина.

— Будет очень хорошо, если я стану первым номером драфта, но, если нет — не буду сильно переживать. Сейчас вообще не думаю ни об НХЛ, ни о драфте — а только о том, чтобы помочь «Динамо» выиграть титул чемпиона Суперлиги (это удастся Овечкину годом позже, в последнем сезоне перед отъездом за океан. — Прим. И. Р.). Но на самом деле… хочу быть первым номером на драфте. Я всегда и во всем хочу быть номером один.

— В какую команду НХЛ вы хотели бы попасть?

— Несколько лет назад стал болеть за «Сан-Хосе». Но буду благодарен любому клубу, который выберет меня. И всем тем людям, которые наблюдают за моей игрой и обратили на меня внимание.

— Поклонялись ли вы какому-то хоккеисту в детстве?

— Когда я был маленьким, моим кумиром был Александр Мальцев. Он был великим игроком с невероятными руками, скоростью, видением поля. Мальцев играл за «Динамо», и я стал болельщиком этого клуба с детства. Сам играю за «Динамо» с первой своей детской команды. И могу уехать из этого клуба только в НХЛ.

— Есть ли уже понимание, когда это произойдет?

— Пока я еще не чувствую себя готовым к отъезду в НХЛ. Мне для этого надо здорово прибавить и физически, и психологически. Я буду много работать. Не определял для себя, сколько лет проведу в Суперлиге до НХЛ, это зависит от обстоятельств. Сейчас вообще не думаю об энхаэловских контрактах, деньгах. Только о выигрыше титула в России.

— У вас есть машина?

— Мы с родителями купили «Лексус», но за рулем — папа. И я никогда не ездил на нем, если на соседнем сиденье не было отца. Согласен с родителями, которые говорят, что мне рано водить машину без их контроля. Есть много грустных историй, когда молодые спортсмены попадают в аварии из-за превышения скорости и еще чего-то такого.

— Живете один или с родителями?

— Я живу с родителями и в ближайшее время не собираюсь переезжать в собственную квартиру, потому что слишком юн для этого. В этом случае моя голова может повернуться в неправильную сторону. Мои родители всегда смотрят за мной, и я благодарен им за это.

— А важна ли для вас их оценка вашей игры?

— Да. После каждой игры мы с родителями ее анализируем. Сейчас прямо в машине обсудим, как я играл, что делал хорошо и плохо. Мой отец ходит на тренировки и после них тоже высказывает мне свое мнение. Всегда чувствую их поддержку, и когда начинается каждая игра, смотрю на трибуны, ищу глазами родителей. Их счастье, когда мы выигрываем и я забиваю, дает мне дополнительную энергию.

— Могли ли заняться чем-то другим, кроме хоккея?

— Мой старший брат привел меня в хоккейную школу «Динамо», но вскоре после этого я перестал там заниматься — то ли на полгода, то ли даже больше. Это случилось, потому что ни у кого в семье не было времени меня туда возить. Но потом что-то изменилось, и я вернулся. Мне хоккей очень нравился, и ни о чем другом как о моей будущей профессии я не думал.

— Сильно ли на вас повлияла гибель брата? (Сергей, тот самый старший брат, который привел Овечкина в школу «Динамо», в 24 года погиб в результате автомобильной катастрофы, когда Саше было всего 10. — Прим. И. Р.)?

— Не хочу об этом говорить.

— Уделяет ли вам персональное внимание главный тренер «Динамо» Зинэтула Билялетдинов?

— Благодарен ему, поскольку он все время подсказывает мне детали, как я должен поступать в той или иной ситуации. В моем возрасте он даже дает мне некоторое время в большинстве и меньшинстве.

— Вам как молодому приходится после тренировок собирать шайбы?

— Конечно, я делаю те вещи, которые в России делают все молодые. И клюшки ребят после матчей забираю, и шайбы после тренировок. Это нормально для российских профессиональных команд.

— Недавно вас впервые вызвали в сборную России, и сделал это не кто-нибудь, а вернувшийся на пост ее главного тренера Виктор Тихонов. Какие эмоции испытали?

— Виктор Васильевич — великий тренер и человек. Он знает о хоккее все, он вырастил столько поколений. Очень благодарен ему за то, что он пригласил такого молодого игрока, как я, в сборную России.

— А как к вам отнеслись старшие игроки в национальной команде?

— Меня поддержали партнеры — например, Максим Сушинский и Андрей Скопинцев. Вся команда поздравила меня с вызовом в сборную.

— Тихонов — тренер строгий. Не боялись его, когда ехали в сборную в первый раз?

— Никакого страха не было, потому что уже встречался с Тихоновым. Когда мне было 15 лет, он приглашал меня в ЦСКА.