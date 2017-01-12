Третьяк: Игра на маленьких площадках помогла Овечкину раскрыться в НХЛ

Овечкин набрал 1000-е очко в ночь на четверг в матче с «Питтсбург Пингвинз», открыв счет на 35-й секунде. Всего на счету Овечкина в НХЛ 545 голов и 455 результативных передач. Форвард стал четвертым россиянином, кому в НХЛ удалось набрать 1000 очков, причем он быстрее остальных россиян достиг данной отметки — в 880-й встрече. Лидером из россиян по количеству очков является Сергей Федоров — 1179 очков (483 гола + 696 передач), на втором месте идет Александр Могильный — 1032 (473+559), на третьем — Алексей Ковалев — 1029 (430+599).

«Я видел его еще, когда он играл за молодежку “Динамо”. Его игра с той поры изменилась, поскольку площадка диктует свои условия: если до отъезда он был менее заметен, то там он больше раскрылся, потому что там площадка меньше и ему легче забивать голы, так как у него больше возможности атаковать ворота, — сказал Третьяк. — Маленькая площадка дает больше возможности бросать по воротам. У нас площадка большая, а там скоротечная атака, у него есть своя точка, откуда он бросает, и вся команда на него играет».

«Хотелось бы его поздравить: от себя лично, от федерации, от всех болельщиков. Это очень здорово, что у нас есть такой лидер мирового хоккея, который представляет российский хоккей на североамериканском континенте. Он радует и наших болельщиков, и болельщиков всего мира своими зажигательными голами: этот человек заряжен на гол, все его стремление — это ворота. Это ударная сила, пробивающая любую стену, у него есть талант плюс физическое состояние, и он стремится все время к успеху, что очень здорово», — добавил Третьяк.

Овечкин является патриотом своей страны, отметил глава ФХР. «Никогда еще не было, чтобы он отказался от поездки в сборную даже с травмами. Он всегда помнит, кто его научил играть в хоккей, кто ему дал такую возможность. Он любит свою страну и всегда ее защищает, приезжает в любой момент в сборную, как бы тяжело ему не было. Даже на один матч он приезжал — большое спасибо ему за то, что он является настоящим патриотом своей страны», — сказал Третьяк.